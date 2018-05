한국조지메이슨대학 '글로벌 장학 프로그램' 도입…전담 멘토교수 배정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 송도 글로벌캠퍼스 내 한국조지메이슨대학교가 오늘 2018년 가을학기부터 신입생을 대상으로 '글로벌 장학 프로그램'을 도입한다.대학은 매 학기 5명의 입학장학생을 선발해 재학기간 동안 다양한 교육적·재정적 지원을 제공한다고 6일 밝혔다.장학 프로그램은 세계적으로 경쟁력 있는 글로벌 리더를 양성하기 위해 신설됐다. 선정된 장학생에게는 전담 멘토 교수가 배정돼 연구 프로젝트와 학술지 기고에 참여할 수 있는 기회와 인턴십 우선권, 총장 세미나 참석 등 다양한 혜택이 주어진다.또 미국 조지메이슨대학에서 공부하는 1년을 제외한, 한국 글로벌 캠퍼스 생활 3년간의 등록금 중 75%가 장학금으로 지급된다.스티븐 리 한국조지메이슨대학 총장은 "글로벌 장학 프로그램을 통해 학생들은 전담 멘토 교수와 더욱 긴밀한 학문적 교류를 갖게 됐다. 이를 통해 학생들의 글로벌 경쟁력이 보다 강화될 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 더욱 뛰어난 글로벌 인재 양성을 위한 프로그램들을 지속적으로 기획하고 도입할 것"이라고 밝혔다.한편 한국조지메이슨대학은 오는 26일 오후 1시 서울 코엑스에서 예비 지원자들과 학부모들을 대상으로 '2018학년도 가을학기 입학설명회'를 연다. 설명회에서는 입학전형 정보, 학과 정보 등을 비롯해 지원자들과 학부모들에게 각자의 상황에 맞는 맞춤형 입학 전략 상담도 제공된다.한국조지메이슨대학은 현재 운영중인 경영학과, 재무금융학과, 회계학과, 경제학과, 국제학과, 분쟁분석 및 해결학과 등 총 6개 학과 이외에도 컴퓨터게임디자인학과, 국제바칼로레아(IB)학과, ESOL학과가 올해 가을학기부터 추가 개설된다.컴퓨터게임디자인학과는 교육, 훈련, 치료 등을 목적으로 하는 기능성 게임을 위한 교과과정으로, 실제로 위험한 지역에 위치한 미국 대사관들이 테러리스트의 공격에 대응하기 위한 가상 훈련 게임을 개발하는 등 미국 유수 조직들과 함께 프로젝트를 진행한다.또 IB학과와 ESOL학과는 교육학 석사과정으로, 미국 교육전문 매체 '유에스 뉴스 앤드 월드 리포트(US News and World Report)'의 미국 교육학 부문 상위 50위권에 지속적으로 선정된 바 있다.

