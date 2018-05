‘인기가요’ 트와이스 1위 ‘트리플 크라운+12관왕’ 기염...여자친구 컴백

6일 오후 방송된 SBS 예능프로그램 ‘인기가요’에서 트와이스의 ‘What is love?’는 1위 후보였던 닐로의 신곡 ’지나오다‘와 그룹 모모랜드의 신곡 ‘뿜뿜’을 제치고 정상을 차지했다.트와이스는 공식 활동 종료에도 이날 1위 트로피를 추가하며 ‘인기가요’ 트리플크라운은 물론 ‘What is Love?’로 음악방송 12관왕을 달성했다.이날 방송에서는 그룹 여자친구가 신곡 ‘격정아련’으로 강렬한 컴백 무대를 선보였고, 그룹 아이즈는 두 번째 미니앨범 타이틀곡인 ‘Angel’로 남성미가 돋보이는 컴백 무대를 꾸몄다.이외에도 황치열, WINNER, 러블리즈, 펜타곤, 스누퍼, 임팩트, 헤일로, 아이즈, IN2IT, 형섭X의웅, 더보이즈(THE BOYZ), Stray Kids(스트레이 키즈), 더 로즈, (여자)아이들, 베리굿 하트하트 등이 출연했다.

