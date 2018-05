호날두, 퍼거슨 감독 뇌출혈 소식에 쾌유 기원 “힘내요 보스”

알렉스 퍼거슨 전 맨체스터 유나이티드 감독(76)와 크리스티아누 호날두(33·레알마드리드) / 사진=호날두 인스타그램 캡처

크리스티아누 호날두(33·레알마드리드)가 알렉스 퍼거슨 전 맨체스터 유나이티드 감독(76)의 건강 회복을 기원했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

호날두는 6일 자신의 SNS에 “My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss!(나의 사랑하는 친구여, 나의 생각과 기도가 당신과 함께합니다. 힘내세요, 보스!”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.맨체스터 유나이티드 측은 이날 구단 홈페이지를 통해 “퍼거슨 감독이 뇌출혈로 쓰러져 응급 수술을 받았다”며 “수술은 잘 끝났으며 상대를 지켜보고 있다”고 전했다.한편 퍼거슨은 1986년 맨유 감독에 부임한 이후 2013년까지 올드 트래포드를 이끌었다. 맨유는 퍼거슨 감독 아래서 잉글랜드 프리미어리그, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 등을 거머쥐었다.또한, 호날두를 맨유로 이끈 것이 퍼거슨 감독이다. 호날두는 퍼거슨 감독 아래 세계 최고의 선수로 발돋움했고 발롱도르까지 수상했다. 그는 2009년 맨유를 떠나 레알 마드리드로 적을 옮겼지만, 이적 직전까지 총 292경기 118골 67도움을 기록한 바 있다.