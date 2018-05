남북 경제협력, 중기벤처에 새로운 동력 될까

[아시아경제 정동훈 기자] 남북 경제협력의 상징인 개성공단의 문을 두드리는 기업들이 늘고 있다. 침체 상태인 우리 경제와 중소벤처기업들에 새로운 성장 동력이 될 수 있을지 주목된다.6일 개성공단관리재단에 따르면 개성공단 입주 관련 전화 문의만 하루 평균 수백건이 넘고 방문 신청과 온라인 문의가 빗발치고 있는 것으로 나타났다. 이 재단은 개성공단 내 기업 창설을 승인하고 건설 인허가를 내는 등 입주기업을 위한 행정 지원 업무를 맡고 있다.개성공단 내 입주와 분양 관련 문의를 담당하는 기업지원부는 남북 정상회담 이후 하루 평균 180건이 넘는 전화문의를 받는 것으로 알려졌다. 재단 관계자는 "대부분 중소기업체 대표들이 분양 단가, 입주조건, 근로자 인건비 등 구체적으로 개성에 새롭게 공장을 세우고 가동했을 경우 어떤 조건이 따르는지 묻는다"라며 "남북한 평화 분위기가 연출된 평창올림픽을 계기로 문의가 잦아지더니 정상회담 이후에는 문의전화로 인해 업무가 마비될 지경"이라고 말했다. 주로 제조업체들의 문의가 많았다. 섬유ㆍ봉제를 비롯해 기계설비, 전자부품 관련 기업도 관심을 보였다. 재단이 홈페이지 안에 마련한 온라인 상담코너도 지난해까지 한달에 한 두건이던 문의가 4월과 5월 3일 한달새 23건이 올라왔으며 대부분이 입주문의다.개성공단으로 대표되는 남북 경제협력은 매력적인 사업모델이다. 개성공단은 2004년 첫 가동을 시작한 남북한 경제협력의 대표적인 모델이다. 공단 중단 이전까지 연간 생산액은 3억9000만달러(약 4199억원)이며 연간 수출액은 1300만달러(약 139억원)에 이르렀다.개성공단 입주기업들은 2년3개월 동안 공장을 멈춰야 했음에도 다시 재가동을 염원하고 있다. 개성공단기업협회와 중소기업중앙회가 공동으로 지난 3~4월에 실시한 설문조사에 따르면 개성공단에 입주했다가 철수당한 기업의 96%가 재입주 의사가 있다고 답했다. 재입주 희망 이유로는 전체의 79.4%가 '개성공단이 국내ㆍ외 공단 대비 우위의 경쟁력 보유'를 꼽았다. 개성공단의 경쟁력 우위 요소로는 80.3%가 '인건비 저렴(인력풍부)'이라고 답했다. 통일부가 2014년10월 조사한 바에 따르면 개성공단 내 북한 노동자는 5만4000여명으로 월 평균 임금은 146.7달러(약 15만7900원)였다.안건준 벤처기업협회 회장은 최근 "그동안 경제협력 분야에서 벤처기업들과 북한의 강점이 어떻게 결합될 수 있을까를 많이 생각해 왔다"며 "벤처기업계가 남북 경제협력에서 어떤 역할을 하고 시너지를 낼 수 있을지 정부에 제안하고자 한다"고 밝혔다.안 회장은 벤처기업이 남북 경제협력의 새로운 전기를 마련할 수 있을 것으로 전망했다. 또 북한은 소프트웨어를 중심으로 한 IT가 발달한 국가라고 강조했다. 그는 "그간 남북 경제협력은 경공업 수준이었지만 보다 고도화된 산업도 가능하리라고 본다"며 "IT 벤처기업들과 함께 할 수 있는 여지가 많다"고 설명했다. 이어 "우리나라 혁신벤처들이 북한에 진출할 수 있는 무대가 생긴다면 북한 내에 혁신기업가 정신도 전파할 수 있다"고 말했다.북한은 소프트웨어 분야에서 자체 개발능력과 우수 인력을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 '붉은별'이라는 컴퓨터 운영체제(OS)를 자체 개발해 사용하고 있다. 마이크로소프트의 OS인 윈도 프로그램의 보안을 신뢰할 수 없기 때문이지만 소프트웨어 개발능력을 보유하고 있다는 증거도 된다. 개방형 OS인 리눅스를 기반으로 2008년 처음 출시된 붉은별 OS는 2013년 3.0버전까지 공개된 상태다.

