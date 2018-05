대세 아이돌 '워너원'에 푹 빠진 유통街…CF모델에 아이돌 굿즈 '봇물'

‘I PROMISE YOU EDITION’은 워너원의 두 번째 미니앨범 공식 MD 패키지로, 멤버들의 앨범 재킷을 포함한 다양한 컷이 담긴 다이어리 및 립 카드 세트, 멤버들의 음성메세지가 수록된 카세트테이프, 부메랑 스트랩키링, 데코&타투 스티커 세트 등 다양한 워너원 관련 굿즈들이 한 박스로 구성돼 있다.

롯데백화점은 지난달 영플라자와 부산 본점의 스타일온에어 플러스 매장에서 인기 아이돌 그룹인 '워너원'의 공식 굿즈 ‘I PROMISE YOU EDITION’을 오프라인 단독 판매했다.