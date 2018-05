증강현실로 치매환자 뇌 활력 높인다

ICT기술을 활용해 치매환자의 뇌 활력을 높인다.중앙치매센터가 발간한 '2017 연차보고서'에 따르면 우리나라 치매 환자 수는 약 70만 명으로 만 65세 이상 노인 10명 중 1명에 달하는 숫자다. 또 매년 그 수가 급속도로 증가해 2024년에는 100만 명, 2041년에는 200만 명에 육박할 것이라는 전망이 나오고 있다.현재까지 치매는 특별한 치료제가 없어 예방이 최선인 질병으로 알려졌다KT는 KT 광화문 East 빌딩에서 보건복지부 중앙치매센터와 MOU를 체결하고 '대국민 치매 인식 개선 및 치매 극복 교육을 위한 협력 사업'을 추진한다고 6일 밝혔다. 노년층의 삶의 질 개선에 관심을 갖고 ICT를 활용한 치매예방 교육 훈련을 적극 지원하기로 했다.KT그룹의 사회공헌 프로그램인 KT IT 서포터즈는 전국 47개소 치매안심센터에서 치매 환자와 경도인지 장애 환자를 대상으로 '색칠로 체험하는 증강 현실', '코딩로봇으로 길 찾기' 등 다양한 스마트 뇌 활력 프로그램을 운영할 예정이다.또 매월 고객에게 발송되는 우편청구서를 활용해 '실종 치매 노인 찾기 캠페인'을 진행하고 중앙치매센터에서 개발한 '치매체크' 애플리케이션의 활용 교육과 확산에도 적극 협조할 계획이다.중앙치매센터는 치매 관련 연구 및 교육, 치매 상담 콜센터 운영, 치매인식 캠페인 등 다양한 사업을 진행하고 있는 보건복지부 산하 국가치매관리 기관이다.중앙치매센터 김기웅 센터장은 "새로운 기술을 활용한 교육은 참여자의 흥미를 유발하는 좋은 방법"이라면서 "KT IT서포터즈가 치매안심센터의 프로그램을 다양화하고 이용자의 만족도를 높이는 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

