정현, 즈베레프와 준결승 앞두고 자신감 ↑ "주말 저녁 나를 응원한다"

정현(세계랭킹 22위)이 BMW 오픈 4강전을 앞두고 경기 상대 세계 랭킹 3위 알렉산더 즈베레프(독일)를 향해 자신감을 드러냈다.정현은 5일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "Semi final is calling. 주말 저녁엔 가족, 친구 또는 연인과 응원한다! 누굴? 나를!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.정현은 4일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 대회 5일째 단식 준준결승에서 마르틴 클리잔(122위·슬로바키아)을 2-0(6-3 6-4)으로 꺾고 4강 진출을 먼저 확정했다. 정현은 지난해 바르셀로나 오픈 16강에서 즈베레프를 만나 세트스코어 2-0(6-1,6-4)으로 완승을 거뒀고, 지난 1월 호주오픈 32강에서도 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3-2(5-7, 7-6, 2-6, 6-3, 6-0)로 승리했다.얀 레나르트 스트러프(62위·독일)를 2-0(6-3 6-2)으로 제압하고 4강에 합류한 즈베레프도 ATP 투어 인터넷 홈페이지에 실린 인터뷰를 통해 “정현에게 올해 호주오픈에서 5세트까지 가는 힘든 경기를 하고도 졌다. 그래서 이번 대결이 더욱 기다려진다. 내일 정현과 4강전은 흥미로운 경기가 될 것"라며 강한 의욕을 내보였다.정현과 즈베레프의 준결승은 5일 오후 8시30분 스포츠 전문 케이블-위성 채널인 스카이스포츠(Sky Sports)에서 생중계한다.

