지난달(04월) 다세대/연립주택 전세 실거래가

지난 04월 다세대/연립주택 전세 실거래가는 다음과 같다.의 다세대/연립주택 전세 보증금을 살펴보면 3.3㎥당 최저 52만원에서 최고 3403만원인데, 광진구 자양동 J앤S하이츠빌 (전용면적 12.48㎥)가 보증금 1000만원으로 최저가에, 강남구 논현동 (41-2) (전용면적 203.22㎥)가 보증금 12억원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 61만원에서 최고 1737만원인데, 사하구 신평동 (611-3) (전용면적 27.2㎥)가 보증금 500만원으로 최저가에, 해운대구 좌동 동원듀크빌리지3 (전용면적 84.6412㎥)가 보증금 2억7000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 165만원에서 최고 814만원인데, 서구 원대동3가 성산빌 (전용면적 20.81㎥)가 보증금 2400만원으로 최저가에, 북구 태전동 한우리타운 (전용면적 82.8084㎥)가 보증금 2억원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 73만원에서 최고 1210만원인데, 남구 용현동 백운아트빌 (전용면적 27.9㎥)가 보증금 700만원으로 최저가에, 서구 경서동 청라파크자이더테라스2블럭 (전용면적 84.9945㎥)가 보증금 2억1000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 252만원에서 최고 1134만원인데, 광산구 쌍암동 에이치디빌 (전용면적 28.01㎥)가 보증금 4500만원으로 최저가에, 광산구 장덕동 수완2차숲안애 (전용면적 84.6315㎥)가 보증금 2억4000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 190만원에서 최고 943만원인데, 동구 낭월동 맘모스빌라 (전용면적 52.9㎥)가 보증금 3000만원으로 최저가에, 서구 내동 전원아트빌(17-15) (전용면적 83.755㎥)가 보증금 1억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 217만원에서 최고 3300만원인데, 동구 방어동 정우쌍둥이원룸A (전용면적 28.23㎥)가 보증금 3500만원으로 최저가에, 북구 명촌동 카사 (전용면적 18.8911㎥)가 보증금 1억8000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 67만원에서 최고 67만원인데, 세종특별자치시 조치원읍 침산리 용성빌라 (전용면적 64.23㎥)가 보증금 1300만원으로 최저가에, 세종특별자치시 조치원읍 침산리 용성빌라 (전용면적 64.23㎥)가 보증금 1300만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 79만원에서 최고 2640만원인데, 평택시 신장동 그린빌리지 (전용면적 42.24㎥)가 보증금 1000만원으로 최저가에, 과천시 중앙동 주공10연립 (전용면적 83.13㎥)가 보증금 5억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 144만원에서 최고 864만원인데, 강릉시 포남동 파인빌리지 (전용면적 22.52㎥)가 보증금 1400만원으로 최저가에, 강릉시 송정동 화이트캐슬 (전용면적 63.97㎥)가 보증금 1억6500만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 36만원에서 최고 770만원인데, 청주시 상당구 서운동 조안빌 (전용면적 46.5㎥)가 보증금 500만원으로 최저가에, 청주시 흥덕구 봉명동 (2307-0) (전용면적 66.27㎥)가 보증금 1억5000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 56만원에서 최고 866만원인데, 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 부경파크하임 (전용면적 59.9945㎥)가 보증금 1000만원으로 최저가에, 충청남도 홍성군 홍성읍 옥암리 더클래식 (전용면적 80.3㎥)가 보증금 1억4000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 305만원에서 최고 516만원인데, 익산시 모현동2가 대림빌리지 (전용면적 26.79㎥)가 보증금 2400만원으로 최저가에, 군산시 나운동 숲이든빌리지 (전용면적 105.8106㎥)가 보증금 1억2000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 110만원에서 최고 550만원인데, 영암군 영암읍 남풍리 지브로A (전용면적 75.29㎥)가 보증금 2500만원으로 최저가에, 영암군 신북면 월평리 (28-5) (전용면적 84.4984㎥)가 보증금 6000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 116만원에서 최고 727만원인데, 안동시 안기동 안기세영종합상가 (전용면적 37.62㎥)가 보증금 1300만원으로 최저가에, 경주시 서부동 성호마루한빌3차(나,다동) (전용면적 68.34㎥)가 보증금 1억4000만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 150만원에서 최고 747만원인데, 창원시 마산합포구 구산면 수정리 상진빌라 (전용면적 66.15㎥)가 보증금 3000만원으로 최저가에, 창원시 의창구 동읍 용정리 자여 새보금 (전용면적 84.595㎥)가 보증금 1억2500만원으로 최고가에 계약되었다.의 다세대/연립주택 전세 보증금은 3.3㎥당 최저 236만원에서 최고 1790만원인데, 제주시 아라일동 The 休 Vill (전용면적 18.94㎥)가 보증금 4500만원으로 최저가에, 제주시 오라이동 휴스테이2 (전용면적 59.338㎥)가 보증금 3억2000만원으로 최고가에 계약되었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.