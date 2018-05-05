°øÁöµµ ¾ø´Â ¾î¸°ÀÌ¡¤À¯¾Æ¿ëÇ° ¸®ÄÝ È¸»çµé¡¦¼ÒºñÀÚ¸¸ 'ºÐÅë'

±¹Ç¥¿ø, À¯¾Æµ¿º¹¡¤Àü±âÂòÁú±â µî 60°³ ¸®ÄÝÁ¦Ç° ¾Ë¸®¹Ì¿¡ °ø°³¡¦'ÆÇ¸Å ¿øÃµ Â÷´Ü'
ÀÚ¶óÄÚ¸®¾Æ, ·Ôµ¥¼îÇÎ, ¸®Æ²´Ù³ª µî È¨ÆäÀÌÁö »ç°ú ¹× È¯ºÒ¡¤±³È¯ ÀýÂ÷ °øÁö ¾ø¾î
°í°´¼¾ÅÍ ¹®ÀÇÇØµµ ¾ÆÁ÷ °áÁ¤µÈ °Í ¾ø´Ù´Â ´äº¯ ¹Þ±âµµ
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹Ú¹ÌÁÖ ±âÀÚ]ÀÚ¶óÄÚ¸®¾Æ, ·Ôµ¥¼îÇÎ, À¯´ÏÅ¬·Î µî À¯¸í ºê·£µåµé¿¡¼ Á¦Á¶ÇÏ°Å³ª ¼öÀÔÇÑ À¯¾Æµ¿ ¿ëÇ°ÀÌ ¾ÈÀü±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÏÁö ¸øÇØ °áÇÔº¸»ó(¸®ÄÝ) ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÀÏºÎ ºê·£µå´Â È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °øÁöÁ¶Â÷ ÇÏÁö ¾Ê´Â µî ¼ÒºñÀÚµé¿¡ ÇØ´ç »ç½ÇÀ» ÃæºÐÈ÷ ¾Ë¸®Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. °í°´¼¾ÅÍ¿¡ ÀüÈÇØµµ »ó´ã¿øÀÌ ¸®ÄÝ Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ Àß ¸ð¸¥´Ù°í ¹ÝÀÀÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¼ÒºñÀÚµéÀÇ È¥¶õÀ» ÃÊ·¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
5ÀÏ °ü·Ã¾÷°è¿¡ µû¸£¸é »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ ±¹°¡±â¼úÇ¥ÁØ¿øÀº ¾î¸°ÀÌ¡¤À¯¾Æ¿ëÇ°, °¡Á¤¿ë Àü±â¿ëÇ° µî 48°³ Ç°¸ñ, 1418Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀü¼ºÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú, 55°³ ¾÷Ã¼, 60°³ Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ ¼ö°Å¡¤±³È¯ µî ¸®ÄÝ ¸í·ÉÀ» ³»·È´Ù. ¿©±â¿¡´Â ·Ôµ¥¼îÇÎ, ÀÚ¶óÄÚ¸®¾Æ, À¯´ÏÅ¬·Î, °¸Å°Áî, ¾Æ°¡¹æ¾ØÄÄÆÛ´ÏÀÇ µð¾îº£ÀÌºñ, ¾Ð¼Ò¹Ù, ÆÄÄÚ¶ó¹Ý, ¸®Æ²´Ù³ª, ÇÁ·Î½ºÆå½º, ¿ùµåÄÅ, ¾ÆÀÌ·¯ºêÁ¦ÀÌ µîÀÇ ºê·£µå°¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
ÀÚ¶óÄÚ¸®¾Æ°¡ Áß±¹°ú ÅÍÅ°¿¡¼ °¢°¢ ¼öÀÔÇÑ ¸ðÀÚ¿Í ¾ç¸» ¿ø´ÜÀº »ê¼ºµµ(pH)°¡ ±âÁØÄ¡¸¦ °¢°¢ 26.7%, 16.0% ÃÊ°úÇß´Ù. ·Ôµ¥¼îÇÎGF°¡ ¼öÀÔÇÑ ¾Æµ¿ »óÀÇ¿¡´Â ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦ ÃÑ ÇÔÀ¯·®ÀÌ ±âÁØÄ¡ÀÇ 105.5¹è¸¦ ÃÊ°úÇß°í ÀÚÄÏ¿¡¼´Â °Ñ°¨ÀÇ pH°¡ ±âÁØÄ¡¸¦ 14.6%¸¦ ÃÊ°úÇß´Ù. À¯´ÏÅ¬·ÎÀÇ ¿ïÆ®¶ó½ºÆ®·¹Ä¡ µ¥´Ô ÀÌÁöÆÒÃ÷¿¡¼´Â pH ±âÁØÄ¡¸¦ 24% ÃÊ°úÇß´Ù. °¸Å°Áî ¸ðÀÚ¿Í Ã»ÀçÅ¶µµ pH ±âÁØÄ¡¸¦ °¢°¢ 22.7%, 17.3% ÃÊ°úÇß´Ù.
¾Æ°¡¹æ¾ØÄÄÆÛ´ÏÀÇ µð¾îº£ÀÌºñ Áêµð¸ÇÅõ¸ÇÆ¼¼ÅÃ÷ ´ÜÃß¿¡¼´Â ³³ ÁtÀ¯·®ÀÌ ±âÁØÄ¡¸¦ 10.6¹è ÃÊ°úÇß´Ù. ¸®Æ²´Ù³ª ¸ù½©¾ç¸»Àº ¹Ì²ô·³¹æÁö ÄÚÆÃ¿¡¼ ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦ ÇÔÀ¯·®ÀÌ ±âÁØÄ¡¸¦ 24.1¹è ÃÊ°úÇß´Ù. ¾Ð¼Ò¹Ù ¹ø¾Æ¿ôS/TÆ®·¹ÀÌµù°ú ÆÄÄÚ¶ó¹Ý µå·¹½º¸ð´Â pH ±âÁØÄ¡¸¦ °¢°¢ 6.7%, 17.3% ÃÊ°úÇß´Ù.¾Æµ¿¿ë ¿îµ¿È Áß¿¡¼´Â ¿ùµåÄÅ ¿ø½ã(°ïÃ»»ö)ÀÌ ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦ ±âÁØÄ¡¸¦ 261.4¹è ÃÊ°úÇß°í, ÇÁ·Î½ºÆå½ºÀÇ Å©·Î½ºÅÍÇÁ BK2´Â ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦ ±âÁØÄ¡¸¦ 1.3~2.3¹è ÃÊ°úÇß´Ù. ¾ÆÀÌ·¯ºêÁ¦ÀÌÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ ¸àÅä º§Å©·Î ½´Áî´Â pH ±âÁØÄ¡¸¦ 28.0~30.7% ³Ñ¾ú´Ù.
ÀÌ Áß ÀÚ¶óÄÚ¸®¾Æ, ·Ôµ¥¼îÇÎ, ¸®Æ²´Ù³ª ÀÏºÎ È¸»çµéÀº ÇØ´ç »ç½ÇÀ» È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °øÁöÁ¶Â÷ ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾Ð¼Ò¹Ù³ª ÆÄÄÚ¶ó¹Ý, ¿ùµåÄÅ µî ÀÏºÎ ºê·£µåµéÀº È¨ÆäÀÌÁöÁ¶Â÷ ½±°Ô Ã£±â ¾î·Á¿ü´Ù. ÀÏºÎ ¾Æ°¡¹æ, °¸Å°Áî¸¦ ¼öÀÔ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ½Å¼¼°èÀÎÅÍ³»¼Å³¯, ÇÁ·Î½ºÆå½º µî¸¸ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ »ç°ú¿Í È¯ºÒ ÀýÂ÷ °ü·Ã °øÁö¸¦ ¿Ã¸° »óÅÂ¿´´Ù.
À¯´ÏÅ¬·Î ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¿¡¼ Ã»¹ÙÁö¸¦ »ê ÇÑ ¼ÒºñÀÚ´Â "Àü³¯ °í°´¼¾ÅÍ¿¡ ¹®ÀÇÇÏ´Ï º»»ç·ÎºÎÅÍ ¸®ÄÝ Á¶Ä¡ µî °áÁ¤µÈ °ÍÀÌ ¾ø´Ù´Â ¾ê±â¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù"¸ç "Á¤Ã¥ÇùÀÇ ÁßÀÌ¶ó ¼ÒºñÀÚµé¿¡ ¾Ë¸®°í ÀÖ°í ´äº¯Àº ÈÞÀÏ ¶§¹®¿¡ ¿À´Â 8ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡³ª ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù°í ´äÇß´Ù. ¸¶³É ±â´Ù¸®±â¸¸ ÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀÌ³Ä"°í ºÐÅëÀ» ÅÍ¶ß·È´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ À¯´ÏÅ¬·Î °ü°èÀÚ´Â "¸®ÄÝ ¸í·ÉÀº ÇØ´ç ¸ðµ¨ÀÇ ÀÏºÎ Ç°¹ø¿¡ ´ëÇØ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀÌ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Á¦Ç°Àº Ç°¹ø¿¡ 406946ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¸ðµÎ ÆÇ¸Å ÁßÁöµÆ´Ù"¸ç "ÇØ´ç Ç°¹øÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â Á¦Ç°À» ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀå¿¡¼ ±¸ÀÔÇÏ½Å °í°´µéÀº À¯´ÏÅ¬·Î ¸ÅÀåÀ¸·Î °¡Á®¿À¸é ¿µ¼öÁõ À¯¹«¿Í »ó°ü ¾øÀÌ ¹ÝÇ° ¹× Àü¾× È¯ºÒ ÀýÂ÷¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î ±¸¸Å °í°´ ¸ðµç ºÐ¿¡°Ô´Â ´ÙÀ½ÁÖ Á÷Á¢ °³º° ¿¬¶ôÀ» ÃëÇØ ÀÏ°ý ¾È³» µå¸± ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù.
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