트럼프 "북미정상회담 시간 장소 정해, 곧 발표할 것"(상보)

[아시아경제 나주석 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 22일 문재인 대통령과 백악관에서 정상회담을 한다고 4일(현지시간) 발표했다. 트럼프 대통령은 북미정상회담 시기와 장소 등이 확정됐다고 밝혔지만, 구체적인 일정은 공개하지 않는다.백악관은 이날 성명에서 "트럼프 대통령은 오는 22일 백악관에서 한국의 문재인 대통령을 맞이할 것"이라며 "두 정상은 이번 세 번째 정상회담에서 한미 동맹의 지속적인 힘을 재확인할 것"이라고 밝혔다.양국 정상은 수주 앞으로 다가온 북미정상회담 등에 대해 논의할 계획이다.문 대통령의 방미는 정의용 국가안보실장과 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관의 만남 뒤에 발표됐다.트럼프 대통령은 북미정상회담 시기와 장소는 이미 정해졌다고 밝혔다. 다만 구체적인 장소, 시기 등은 언급하지 않았다. 외신들은 트럼프 대통령이 기대감 등을 높이려 하는 것 같다고 분위기를 전했다.그동안 백악관은 북미 정상이 수주 내에 만날 것이라고 밝혔다. 현재로서는 판문점과 싱가포르가 유력한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 최근 판문점에 대한 선호 의사를 밝혔지만, 싱가포르 역시 가능성이 남아 있다.트럼프 대통령은 대통령 전용 헬기인 마린 원에 탑승하기 전에 "날짜와 장소를 정했다(We have a date, we have a location.)"며 "곧 발표할 것"이라고 언급했다. 이후 트럼프 대통령은 에어포스원에서 "향후 수 주간 좋은 일들이 일어날 것"이라면서 "그 자리에서도 여러분들을 볼 수 있을 것 같은데 매우 흥미진진할 것"이라고 말했다.존 켈리 백악관 비서실장도 "우리는 북한 문제에 있어 돌파구를 마련하게 될 것"이라고 기대를 표했다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 30일 "협상이 잘 되면 제3국이 아닌 판문점에서 북미정상회담을 개최하는 것이 엄청난 기념행사가 될 것"이라고 언급하기도 했다.한편 트럼프 대통령은 주한미군 철수 문제는 북미정상회담 의제에 들어가지 않는다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "주한미군은 북미정상회담 의제가 아니다"라고 말했다. 다만 "다만 나는 언젠가 이 부분에 관해서는 이야기를 하고 싶다. 돈을 아껴야 하는데 그곳에는 3만2000명의 병력이 있다"라고 이야기했다. 이 때문에 북미정상회담과 상관없이 추후 주한미군 감군 또는 한미 방위비 증액 가능성을 시사했다.