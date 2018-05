한화그룹 '일하기 좋은 회사' 만들기 프로젝트

[아시아경제 김혜원 기자] 한화63시티 인사팀에 근무하는 김해현 대리(28)는 아침에 출근해 63빌딩 13층에 위치해 한강이 내려다 보이는 사내 카페 '마당'에서 업무를 시작한다. 김 대리는 "한강이 보이는 카페에서 자유롭게 일할 수 있어 창의성과 업무 효율성이 높아졌다"고 말했다. 한화63시티는 지난 2월부터 원하는 자리에서 일할 수 있는 자율 좌석을 도입했다. 팀장이 팀원 있는 자리로 와 업무 협의를 하는 모습도 낯설지 않다.현재 한화그룹에는 '젊은 한화', '일하기 좋은 회사'를 만들기 위한 변화의 바람이 불고 있다. 미처 생각하지 못했지만 관심을 기울이면 바꿀 수 있는 부분부터 안식월(과장 이상 직급 승진 시 1개월 동안 안식월을 주는 제도), 유연근무제(출퇴근 시간을 자유롭게 조절할 수 있는 제도)와 같은 인사 제도도 변화하고 있다.3일 경기도 가평에 위치한 한화인재경영원에서 한화그룹 28개 계열사가 참가한 가운데 열린 '2018 WITH컨퍼런스'에서는 한화63시티·한화에스테이트가 조직 문화 최우수 회사로 선정됐다. 스탠딩 회의 도입으로 회의 시간을 단축하고 자율 좌석 도입으로 시간과 공간을 획기적으로 변화시켜 직원 만족도와 업무 효율성이 높아졌다는 평가를 받았다.2014년 우수 여성 인재 성장 로드맵 제시를 목적으로 시작된 WITH 컨퍼런스는 다양성이 존중되는 한화(2015년), 젊고 미래지향적인 조직 문화 구축(2017년 이후)으로 의미가 확장돼 여성을 포함한 모든 임직원이 행복하게 일할 수 있는 문화 구축을 목표로 한다.한화그룹이 '일하기 좋은 회사 만들기'를 혁신의 우선 과제로 삼은 이유는 4차산업 혁명, 인공지능(AI) 등 미래 비즈니스 환경에서 일의 의미가 변화하고 있는 현상에 주목했기 때문이다. 김승연 한화그룹 회장은 올해 신년사를 통해 '전사적 혁신으로 일류 한화의 미래 경쟁력을 극대화하는 체질 개선'을 강조하고 그룹의 소프트파워 경쟁력을 일류 수준으로 혁신할 것을 주문한 바 있다.

