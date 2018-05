'디지털세' 못된 IT공룡 잡을 수 있을까

[아시아경제 황준호 기자] 디지털세는 현재 유럽연합(EU)과 경제협력기구(OECD) 두 축으로 추진되고 있다. 이 중 실제 도입까지 더 가까이 온 쪽은 EU다. 일단 EU는 디지털세 시행 시기를 2020년 1월1일로 못 박았다. 이제 불과 1년 반 남은 것이다.이에 앞서 EU는 임시 디지털 서비스세(DST: Digital Service Tax)를 고안해 내놓기도 했다. 연간 총수익이 7억5000만 유로를 상회하며, EU 역내에서 5000만 유로 이상 수익을 올리는 기업에게 매출액의 3%를 세금으로 매기는 안이다. 이에 따른 연간 세수는 50억달러로 추정된다.EU는 전통적인 기업과 GAFA(구글ㆍ애플ㆍ페이스북ㆍ아마존) 등 디지털 기업 간 '기울어진 운동장'을 바로 잡기 위해 디지털세를 도입한다고 밝히고 있다. 전통 제조기업들이 국제적으로 23.2%의 평균 실효세율을 적용받지만 디지털 기업은 9.5%의 세율을 적용받고 있어 형평성에 어긋난다는 것이다.타깃은 물론 미국 국적의 IT기업들이지만, 디지털세가 EU 출신 IT기업에게도 동일하게 적용된다는 점은 일종의 딜레마로 작용하고 있다. 독일의 미디어기업 베텔스만의 토마스 라브 최고경영자는 지난달 "원칙적으로 우리는 미국 IT 기업과의 공정경쟁 구조를 구축하는 것에 찬성한다"면서도 "우리가 진출한 각 국에 적법하게 세금을 내고 있으면서도 또다시 디지털세를 내야 하는 상황에 처했다"고 지적했다.디지털세는 전통 제조업인 자동차업계에도 골치거리로 떠올랐다. 유럽의 주요 자동차그룹들도 애초 IT기업을 목표로 한 디지털세 도입에 찬성하다, 최근엔 입을 다물고 있는 모습이다. 자동차 간 통신 서비스산업인 '텔레매틱스'가 미래 신산업으로 떠올랐기 때문이다. 디지털세가 시행되면 자동차 산업의 미래까지 꺾어버릴 수 있단 위기감이 팽배하다.OECD 차원의 논의는 여전히 구체적이지 않은 상태에 머물고 있다. OECD는 최근 미국 워싱턴에서 열린 주요20개국(G20) 재무장관 회의를 통해 디지털세 도입을 안건으로 제시했다. 회원국은 국경 간 조세 회피에 대처해야 한다고 목소리를 높였지만, 아 자리에서 구체적인 안은 도출되지 못했다. OECD는 2015년에도 역외 탈세 문제를 논의했지만 결론을 내지 못했다. 미국 측 반대와 이를 고려할 수 밖에 없는 동맹국 간 외교관계가 영향을 미친 것으로 분석된다.한국도 OECD와 비슷한 상황이다. 기획재정부는 디지털세 도입에 대해 기본 취지에는 공감한다면서도 "관련 업계와 국제적 동향을 공유하는 것 외 디지털세에 관한 의견을 수렴할 계획은 없다"고 선을 그었다. 오태현 대외경제정책연구원 구미팀 전문 연구원은 "EU가 디지털세를 시행하더라도 조사권한은 각 회원국이 갖고 있다는 허점도 있고, 대상 기업이 150여개 정도 된다면서도 리스트를 발표하지는 못하는 상황"이라고 지적했다. 다만 "각 국이 미국 IT기업을 제재할 방안을 찾지 못하는 상황에서, EU가 과세에 나선다면 하나의 롤모델을 던지게 된다는 점에서 시사하는 바는 클 수 있다"고 말했다.

