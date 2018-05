여행, 가구, 식기…놓치기 아까운 가정의달 기획전

[아시아경제 김효진 기자] 가정의달인 5월을 맞아 각종 상품의 기획 프로모션이 곳곳에서 진행되고 있다. 온라인 여행상품에서 가구, 식기까지 다양하다.6일 업계에 따르면 인터파크는 투어ㆍ쇼핑ㆍ티켓 등으로 부문을 나눠 할인ㆍ패키지 기획전을 진행중이다. 투어 부문에서는 아이와 머물기 좋은 전국 호텔ㆍ리조트ㆍ펜션 숙박 등 상품을 추천한다.티켓 부문에서는 5월에 들어있는 연휴를 겨냥해 '패밀리 픽(Family Pick)' 기획전을 진행하고 있다. 뮤지컬 '번개맨의 비밀 - The Original 앙코르' 전국투어가 최대 30% 할인된다. 쇼핑 부문의 '기프트 위크' 기획전에서는 기한 내 사용할 수 있는 10% 전용 할인 쿠폰을 받을 수 있다.헬스케어 기업 바디프랜드는 여행경비 1000만원, 프리미엄 안마의자, 천연 라텍스 베개 등 총 11억원 상당의 경품을 증정하는 '가족이 먼저다' 이벤트를 오는 22일까지 진행한다.이벤트 기간 중 안마의자와 라클라우드(이태리산 100% 천연 라텍스 침대), W정수기(자가 필터 교체 직수형정수기) 등 바디프랜드의 제품을 렌탈, 구매하거나 홈쇼핑 상담을 마친 고객들을 대상으로 한다. 대상고객 가운데 추첨을 통해 선정된 1등 5명에게는 가족여행 시 쓸 수 있도록 경비 1000만원을 지원한다.토탈 홈퍼니싱 브랜드 까사미아는 우스터 1인 리클라이너를 전국 매장과 온라인몰에서 오는 8일까지 20% 할인된 가격에 판매한다. 5월 정기행사 기간 동안 '노아', '앤디', '블레어' 키즈룸 시리즈의 침대와 책상을 동시에 구매하면 드림 클라우드 매트를 10만원에 구매할 수 있다.국내외 주방용품 업계는 가정의달을 맞아 다양한 상품으로 프로모션 경쟁을 벌이고 있다. 영국 식기 브랜드 덴비는 지난 1일 모바일 플라워 마켓 '비밀의화원'과 함께 플라워 박스 컬래버레이션 선물 세트 2종을 선보였다. 총 200개 한정으로 판매된다.로얄코펜하겐은 '2018 빙앤그론달 어린이날ㆍ어버이날 기념 접시' 2종을 선보였다. 1985년과 1969년 처음 출시된 이후 매년 새로운 모티브로 출시되는 한정 컬렉션으로, 수작업으로 제작할 뿐만 아니라 일정 수량 제작 후 몰드를 파기해 소장가치가 높다는 평가다.한국도자기는 소비자들의 취향에 따라 맞춤 제작할 수 있는 선물용 도자기를 마련했다. 주문 제작 접수를 통해 문구와 디자인을 맞춤 제작할 수 있다. 삼광글라스는 공식 쇼핑몰 '글라스락몰'에서 오는 24일까지 특별 기획전을 진행한다. 행사기간 내 최대 40% 할인 혜택을 제공하고 글라스락 공식몰 회원 대상 15% 특별할인쿠폰도 지급된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.