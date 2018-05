하이셈, SK하이닉스 DRAM 호황 수혜

[팍스넷데일리 정혜인 기자]이 주고객사인 SK하이닉스 DRAM 호황에 따른 직접적인 수혜가 기대된다.반도체 테스트 업체인은 2007년 하이닉스협의회 회원사들이 지분을 출자해 설립한 반도체 외주 테스트 전문 기업이다. DRAM, NAND 플래시, MCP(멀티칩패키지) 등 메모리 테스트 및 EOL(End Of Line) 공정이 주요 사업이다. SK하이닉스를 매출 비중의 80%를 상회하는 주요 고객사로 두고 있다.서충우 SK증권 연구원은 4일 “올해 데이터 센터용 DRAM의 견조한 수요 증가를 예상한다”고 말했다.이어 “중화권을 비롯한 글로벌 업체들의 데이터 센터 구축에 따른 서버용 DRAM 수요 증가로 올해 DRAM 비트 그로스(메모리 용량을 1비트 단위로 환산한 메모리 반도체의 생산량 증가율)는 약 20%에 달할 전망”이라며 “이는 곧 SK하이닉스의 DRAM 출하량 증가로 이어질 것”이라고 분석했다. SK하이닉스의 주요 테스트 업체인의 수혜가 기대되는 대목이다.2018년 매출액과 영업이익은 전년대비 59.7%, 121.0% 증가한 361억원, 43억원을 예상했다. 당기순이익은 전년대비 310% 늘어난 35억원을 기록할 것으로 내다봤다.서 연구원은 “SK하이닉스의 외주 테스트 물량의 절반 이상을 배정받고 있다”며 “지난해 턴어라운드에 이어 올해도 큰 폭의 실적 성장이 기대된다”고 강조했다.정혜인 기자 hi.jung@paxnet.kr

