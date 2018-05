유바이오로직스, 경구용 콜레라 백신 수요↑ ‘어닝서프라이즈’

[팍스넷데일리 공도윤 기자]가 1분기 영업이익 20억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 매출액은 전년동기대비 204.7% 증가한 60억원을 기록했다.케이프투자증권 김형수 연구원은 4일 “경구용 콜레라 백신(유비콜, 유비콜-플러스) 매출이 54억원으로 전체 매출에서 90.3%를 차지한다”며 “2017년 콜레라 백신 전체 매출액(105억원) 대비 51.4%를 1분기에 판매해 호실적 달성이 기대된다”고 밝혔다.이어 “제약·바이오 섹터의 기술특례상장업체로는 이례적으로 상장 1년 만에 흑자 달성으로 수익성을 증명했다”며 “올해 예상 매출액과 영업이익은 각각 345억원, 111억원”이라고 분석했다.특히는 UNICEF로부터 받은 수주물량 중 연내에 납품해야 할 수주잔고가 1000만도즈로 160억원이 남은 기간 동안 매출로 인식될 예정이다.추가로 2017년 10월 WHO에서 발표한 ‘Ending Cholera A Global Roadmap To 2030’으로 콜레라 백신 수요가 증가해 추가 발주 및 납품도 기대된다.김 연구원은 “콜레라 발병이 잦은 2~3분기는 매출액 100억원 수준(2분기 104억원, 3분기 97억원)이 이어질 것으로 전망한다”며 “안정적이고 수익성이 높은 사업을 하고 있는에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만4000원을 유지한다”고 제시했다.공도윤 기자 dygong@paxnet.kr

