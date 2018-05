IBK기업은행, 필리핀 AIM 경영전문대학과 인재양성 협약

[아시아경제 구채은 기자] IBK기업은행이 지난 3일 필리핀 마닐라에서 필리핀 AIM(Asian Institute of Management) 경영전문대학과 ‘인재양성을 위한 협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.이번 협약에 따라 기업은행은 AIM이 운영하는 MBA 과정에 직원을 파견해 현지 언어, 문화, 금융시스템에 능통한 지역 전문가로 양성할 계획이다. 해당 학교의 우수 인재를 현지 지점에 채용하는 등 상호 인적교류도 진행한다.기업은행은 지난해 베트남 하노이 대학, 인도네시아 IPMI 비즈니스 스쿨과 인재양성 협약을 맺은 바 있다.

