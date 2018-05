KT컨콜 "합산규제 일몰해야.. 공정한 환경"(상보)

[아시아경제 황준호 기자]윤경근 KT 재무실장(CFO)는 올 1분기 컨퍼런스 콜을 통해 “특정 사업자만 가능한 인수합병(M&A) 시도는 바람직하지 않다. 공정하고 미래 지향적 정책 방향이 필요하다고 생각한다”라며 이 같이 밝혔다.다만 윤 실장은 케이블TV SO 인수에 대해 "현 규제상황에서는 언급하는 게 적절치 않다"고 말했다.합산 규제는 케이블TV와 위성방송, IPTV 등의 유료방송 시장의 가입자를 합산해 특정 사업군이 전체 가입자의 33.33%를 넘지 못하도록 하는 제도다. 오는 6월 일몰을 앞두고 있는데 KT(KT스카이라이프 등) 그룹은 일몰을 원하지만 케이블TV 등 경쟁 사업자들은 존속을 원하고 있다.5G용 주파수 경매에서 3.5GHz 대역을 경매 할당 폭 총량이 100MHz로 정해진 것에 대한 KT의 평가는 “긍정적”이었다.5G망 투자에 대해서는 “시장성숙도를 보면서 점진적인 투자를 고려하고 있다"며 "(상용화 시점인) 2019년에 대규모 투자·비용 투입이 이뤄지진 않을 것으로 본다"고 설명했다.마지막으로 윤 실장은 선택 약정 할인율이 25%로 상향 조정되고 취약계층 요금 인하에 따라 올해 무선매출 감소율이 1% 중반대가 될 것이라고 예상했다. 1분기 KT의 영업이익은 4.8% 줄었다.

