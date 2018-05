한전KDN “지역ICT 전문인력 양성교육 수준 높일 것”

[아시아경제 호남취재본부 문승용 기자]이번 교육과정은 지난 3월부터 운영 중에 있으며 7월까지 6가지 분야(▲응용SW ▲빅데이터 ▲인공지능 ▲프로젝트관리 ▲정보보안 ▲정보기술) 과정으로 진행된다. 4차 산업혁명 신기술과 ICT분야에 대해 체계적으로 배울 수 있는 기회를 제공하고 있으며, 광주·전남 혁신도시 내 이전 기업 재직자는 누구나 신청이 가능하다.한전KDN은 지역 교육기관들과 협력하여 SW교육강사 양성과정, 목포해양대 IT 교과 과정 등 지역사회에 필요한 다양한 교육 프로그램을 기획해 운영 중에 있다. 이번 ICT분야 교육과정과 같이 앞으로도 다양한 교육 프로그램을 개설해 지역 발전에 기여함으로써 사회적 가치 실현에 적극 앞장서겠다는 계획이다.

