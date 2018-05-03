È£³²´ë Á¶¸®°úÇÐ°ú Á¤¿ø»ó ¡®½Ì°¡Æú¿ä¸®´ëÈ¸¡¯ Àº»ó ¼ö»ó

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ È£³²ÃëÀçº»ºÎ ±èÃá¼ö ±âÀÚ] È£³²´ëÇÐ±³ Á¶¸®°úÇÐ°ú(ÇÐ°úÀå ÀÌ½ÂÀÍ) Á¤¿ø»ó(1³â)¾¾°¡ ¼¼°è 3´ë ¿ä¸®´ëÈ¸ Áß ÇÏ³ªÀÎ ½Ì°¡Æú ¿ä¸®´ëÈ¸ ¡®FHA Culinary Challenge 2018¡¯¿¡ Âü°¡, ¶óÀÌºêºÎºÐ¿¡¼ Àº»ó, Àü½Ã°æ¿¬¿¡¼ µ¿¸Þ´ÞÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
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È£³²ÃëÀçº»ºÎ ±èÃá¼ö ±âÀÚ ks7664@hanmail.net