[유통 핫피플]패션 '선주문 후제작' 선두주자…"나만의 신발 만들어드려요"

[아시아경제 박미주 기자]"주변의 우려가 많아서 기대도 안 했는데 잘 됐어요. 최근에도 목표치 대비 5배 가량 많은 주문을 접수받았어요. 이 같은 판매 방식을 헤지스 같은 다른 브랜드에도 적용하려고 합니다."의 신발 편집숍 '라움에디션'이 지난해 10월 선보인 온라인 신발 주문 생산 플랫폼 '마이슈즈룸' 얘기다. 마이슈즈룸은 온라인에서 일정 수량 이상의 주문을 받아 생산한다. 일종의 크라우드 펀딩 형태의 플랫폼 서비스로 생산자는 불필요한 재고 처리 비용을 절감하고 소비자는 재고 비용을 줄일 수 있다. 세상에 몇 켤레 없는 '나만의 신발 만들기'가 가능하다. 이런 형태의 판매 방식을 도입한 것은 패션업계에서는 드문 사례로 많은 이들의 주목을 받고 있다.이를 주도한 주인공은 홈쇼핑 상품기획자(MD) 출신 방지형e-라움에디션 팀장이다. 2015년 2월에 합류해 온라인 사업을 맡은 그는 신발 '커스터마이즈'가 발달한 해외에서 답을 찾았다. 국내에는 이같은 시스템이 전혀 없었기 때문. 이를 접목하기 위한 고민도 그때부터 시작됐다. 방 팀장은 "카카오의 선주문 후생산 플랫폼 '메이커스 위드 카카오'에서 신발을 판매하고 싶었는데 잘 되지 않아 직접 시도하게 됐다"고 말했다. 이어 그는 "처음에는 기대치에 빗나갔지만 가격을 더 낮추고 콘셉트를 바꾸니 잘 되기 시작했다"고 덧붙였다.신규 고객 유입 효과도 있었다. 방 팀장은 "수입브랜드를 주로 판매하던 라움에디션에서 자사 브랜드 '질바이질스튜어트' 제품을 만들기 시작했고 마이슈즈룸을 통해 신규 고객도 창출해나가고 있다"면서 "매출의 80%는몰의 기존 VIP 고객들이고 나머지 20%는 신규 고객들"이라고 설명했다. 또 "라움에디션의 연평균 매출 성장률은 200%"라며 "회사에서 온라인 강화를 위해 인력을 2~3배 늘렸고 IT 등에 투자한 점도 성과의 요인이 됐다"고 전했다.직접 상품을 만드는 제조업체에서 일해보고 싶은 생각에로 합류, 온라인 사업을 맡았다는 방 팀장. 그는 15년 MD 경력을 십분 발휘해의 온라인 강화에 기여하고 있다. 방 팀장은 "고객이 원하는 가격과 조건을 가진 상품을 만들고 협력업체를 찾아 상품을 개발하고 돋보이게 하는 게 MD의 역할"이라며 "이를 통해 소비자가 원하는 게 무엇인지 파악하는 감각을 키울 수 있었다"고 했다. 직접 기획한 상품에 대한 자부심도 엿보였다. 그는 질바이질스튜어트의 구두를 신은 상태로 "4만원대지만 라텍스가 있어 편하다"며 "국내 수제화로 성수동 발전에도 한몫했다"고 강조했다.남들이 하지 않는 것에서 성취감을 느낀다는 방 팀장의 다음 목표는 맞춤형 같은 신발을 합리적인 가격에 소비자들에 선보이는 것이다. 그는 "발볼이 넓어 맞는 신발 찾기 힘들다는 사람들이 많다"며 "발볼, 발등, 굽 등을 더 상세하게 조절할 수 있도록 해 착화감을 개선한 상품을 내놓고 싶다"고 각오를 내비쳤다.

