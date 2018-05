"文정부, 재벌 정책 실효성 부족…재벌의 자발적 개선만 기다려선 안 돼"

[아시아경제 안하늘 기자] 문재인 정부가 들어서 김상조 공정거래위원장(공정위)을 중심으로 추진되고 있는 재벌 정책에 대해 개혁성은 있지만 구체성과 실효성이 부족하다는 지적이 나왔다.박상인 서울대 행정대학원 교수는 3일 경제정의실천시민연합(경실련)이 국회에서 개최한 '문재인 정부 1년 재벌정책 평가 토론회'에서 "과거에는 행정부와 검찰, 관세청의 재벌경실련이 최근 전문가 80인에 대해 설문 조사한 결과, 응답자의 53.7%는 '역대 정부에 비해 개혁성은 있지만, 정책의 실효성이 떨어진다'고 답했으며, 52.5%는 '특히 박 교수는 최근 공정위가 현대차가 발표한 지배구조 개편 계획에 대해 긍정적이란 평가를 내린 점을 들어 비판했다. 박 교수는 "현대차의 경우 지주회사 규제를 피하면서 사재벌 개혁의 한 축을 담당하는 금융위원회에 대한 비판도 이어졌다. 금융위는박 교수는 "입법 안이 국회에 통과되지 않을 경우 금융위가 자체적으로 할 수 있는 '플랜B'가 없이 법안만 제시한 것은 국회에 책임을 떠넘긴 것으로 볼 수밖에 없다. 금융위가 진정으로 개혁 의지가 있는지 의문이 되는 부분"이라며 "법안이어 박 교수는 2013년 이스라엘 재벌개혁 사례를 들며 ▲소유지배구조 개혁과 기업 지배구조 개혁이 동시에 종합적으로 적용 ▲계열사 간 출자는 2층 구조로 제한 하되 100% 출자는 적용 제외 ▲금산분리 ▲총수일가의 이사와 임원 임명, 이들의 보수, 계열사간의 M&A에 대해 MoM(Majority of Minority Rule : 지배주주의 의결권을 제외한 나머지 주주들이 선정)규칙 적용 ▲공익법인의 보유 주식의 계열사 의결권 제한 ▲자사주 처분 시 신주발행절차 준용 등을 제시했다.박 교수는 "홍명수 명지대 법과대학 교수도"법을 만드는 것도 중요하지만 의지를 가지고 잘 집행하는 것이 더욱 중요하다.이어 신 국장은 "기업들의 순환출자 구조가 해소됐지만 소유지배구조 개혁은 이제 시작"이라며 "경영의 권한과 책임이 일치하는 방향으로 소유지배구조 개선하고,

