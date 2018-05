미국 전쟁반대노조협의회(U.S Labor Against the War)와 민주노총 통일위원회가 3일 서울 주한 미국대사관 건너편 광화문광장에서 한·미 노동자 판문점 선언 환영 및 한반도 평화선언 기자회견을 열고 있다. /문호남 기자 munonam@

