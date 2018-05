'데드풀2' 레이놀즈 "韓팬 최고…흥행하면 소주 한 병 원샷"

[아시아경제 이종길 기자]"나와 데드풀은 많이 비슷하다. 약간의 차이가 있다면 나는 나름대로 자체 검열을 하고 말을 하는데, 데드풀은 그런 게 전혀 없다. 그래서 최악의 말도 할 수 있다." 영화 '데드풀'의 주인공 라이언 레이놀즈(42)가 처음으로 한국을 방문했다. 2일 광화문 포시즌스호텔에서 열린 기자회견에서 그는 스크린을 뚫고 튀어나온 듯했다. 데드풀처럼 시종일관 재치 넘치는 입담을 뽐내 좌중을 웃음바다로 몰아넣었다.데드풀은 마블 히어로 가운데 가장 수다스러운 캐릭터다. '떠벌이 용병(Merc with a Mouth)'이라는 별명이 붙을 정도. 히어로로 활약할 때는 몸에 딱 달라붙는 빨간 수트를 입는다. 화상으로 얼굴이 흉측하게 일그러져 늘 빨간 마스크를 쓰고 등장한다. 레이놀즈는 "전 세계에서 최악으로 못생긴 남자다. 수트를 입는 것 자체가 미칠 것 같았다. 너무 꽉 껴서 내 심장을 맛볼 수 있을 정도였다"며 웃었다. "욕설과 막말을 많이 하고 잔망스럽지만 정이 많고 아픔도 있다"면서 "어벤져스처럼 지구를 살리려는 게 아니라 어린아이를 구하는 등 작은 목표를 가지고 있다"고 소개했다.데드풀은 전직 특수부대 출신인 웨이드 울슨(라이언 레이놀즈)이 온몸에 퍼져있는 암을 치료하려고 비밀 실험 프로그램에 참여했다가 '힐핑팩터'를 얻으며 슈퍼히어로로 거듭나는 이야기다. 국내에서 2016년 2월에 개봉해 331만7196명을 동원하는 등 전 세계적으로 흥행했다. 속편인 '데드풀2'는 오는 16일에 개봉한다. 데드풀이 미래에서 온 위기의 히어로 케이블을 만나 원치 않은 팀을 결성하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 레이놀즈는 "성인 관객을 염두에 둔 영화지만, 전편보다 가족 이야기가 많이 나온다"고 귀띔했다. 이어 "한국에서 흥행하면 카메라 앞에서 소주 한 병을 원 샷으로 마시겠다"고 했다. "어제 한국 팬들을 만나 최고의 환대를 받았다. 죽을 때까지 잊지 못할 거다. 서울로 이사를 오고 싶다. 기자회견이 끝나면 작은 아파트를 찾아보겠다."

