'주한미군 철수?' 미국도 놀랐다

[아시아경제 백종민 외교안보담당 선임기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 주한미군 철수를 주장했다는 보도가 나오자 미국 내에서 반대 여론이 들끓고 있다.미국 외교 전문매체 포린폴리시(FP)는 1일(현지시간) 주한미군 주둔이 영구적일 수밖에 없다는 내용의 기고를 실었다. 트럼프 대통령이 철수를 원한다 해도 현실적으로는 쉽지 않다는 주장이다.이미 지미 카터 전 대통령이 행한 실패한 정책이라는 비판이다. 미국 의회와 외교안보 라인은 물론 동맹국의 반발까지 부를 수 있는 사안이라는 진단도 제시됐다. 미국의 외교 안보 정책과도 상반된 것이라는 비판도 제기했다.근거는 이렇다. 버락 오바마 정권 시절 마련된 '아시아 중심 전략(pivot to asia)'이 트럼프 정부 들어 '인도-태평양 전략'으로 이름을 바꿨지만 중국 세력 억제라는 목표는 달라지지 않았다. 이런 상황에서 주한미군 철수를 언급하는 게 역내 미국 안보 전략의 틀을 깨는 구상이라는 설명이다.주한미군 철수가 일본의 큰 반발을 받을 것이라는 예상도 했다. 미ㆍ일 동맹에 영향을 미쳐 일본의 대규모 무장을 불러올 수 있다는 분석이다. 이 경우 중국의 남중국해 진출 전략으로 어수선한 아시아 안보 지형이 더욱 복잡해 지는 결과를 낳을 수 있다.FP는 기고에서 트럼프 대통령이 방문했던 주한미군 평택 기지가 해외 주둔 미군 기지 중 가장 큰 규모라는 점을 상기시켰다. 중국 세력 확대 억제를 위한 전초 기지 역할을 충분히 할 수 있다는 설명이다.인터넷 매체 매틀래치 워싱턴 뷰로도 남북 화해 시대가 주한미군 철수를 의미할 수 없다고 주장했다. 마이크 카펜터 전 미 국방부 부차관보는 주한미군 철수 계획은 수립된 적이 없다고 했다. 각종 상황에 대비한 미군의 다양한 전력 전개 계획에서도 주한미군 철수 계획은 애시당초 존재하지 않는다는 의미이다. 북한과 평화조약이 체결되면 일부 감축은 있을 수 있겠지만 철수는 안된다는 게 그의 주장이다. 에이브레이엄 덴마크 전 국방부 부차관도 역시 "평화협정이 체결되면 주한미군의 규모나 성격이 달라질 수 있겠지만 대단히 신중하게 결정해야 한다"고 강조했다.한편 최근 순환배치 형식으로 주한미군에 병력을 보낸 포트 실 기지의 대변인은 "한국내 배치 병력들이 주어진 임무를 성실히 수행할 것"이라고 밝혔다.

