[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 광주대학교 김승 교수(식품생명공학과)가 ‘2018 알버트 넬슨 마르퀴즈 평생 공로상’(The 2018 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award)을 수상했다.세계 3대 인명사전인 ‘마르퀴즈 후즈 후’가 의학, 과학, 인문, 사회 등 분야에서 업적을 남긴 인물에게 수여하는 상이다.김 교수는 천연물의 생리활성 검증 연구 및 기능성 식품소재 개발에 나서고 있으며 지금까지 SCI급 국제학술지에 50여 편 이상의 논문을 발표했다.또 국가연구과제(농림축산식품부, 농촌진흥청, 중소벤처기업부, 한국산업단지공단), 지방자치단체 연구과제(장흥군, 담양군) 및 산업체 연구 과제를 15개 이상 성공적으로 수행하는 등 꾸준한 연구 활동을 인정받았다.현재 농촌진흥청과 공동으로 꾸지뽕 과일식초의 체지방개선 기능성 검증기술 개발 연구를 수행하고 있으며, 최근 사회적으로 이슈가 되고 있는 미세먼지 관련 기능성 식품소재 연구도 진행하고 있다.김 교수는 마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who's Who) 2018에도 등재됐다.

