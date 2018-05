벤츠, 제주전기차엑스포서 전기차 브랜드 EQ 신차 첫 공개

[아시아경제 이정민 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 오는 6일까지 열리는 제5회 제주국제전기자동차엑스포에 처음 참가해 자사 전기차 브랜드 EQ의 국내 첫 신차인 '더 뉴 GLC 350 e 4MATIC'과 연내 출시할 '더 뉴 C 350 e 4MATIC'을 전시한다고 2일 밝혔다.지난달 30일 국내에 공식 출시된 더 뉴 GLC 350 e 4MATIC은 전기 모터와 가솔린 엔진이 결합하여 구동하는 플러그-인 하이브리드 기술인 ‘EQ 파워’를 도입한 중형 플러그-인 하이브리드 SUV 모델이다. EQ 브랜드로 국내에 처음 선보인 더 뉴 GLC 350 e 4MATIC은 역동적인 성능과 하이브리드 차량의 친환경성과 SUV만의 다목적성을 동시에 원하는 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 모델로 큰 기대를 얻고 있다.2.0 리터 가솔린 엔진은 최대 출력 211마력과 토크 35.7kg.m의 성능을 낸다. 8.7kWh 용량의 고전압 리튬이온 배터리가 결합한 전기 모터는 최대 시스템 출력 116마력과 최대 토크 34.7kg.m을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지의 가속 시간은 5.9초다.메르세데스-벤츠 코리아 관계자는 "이번 엑스포를 통해 EQ 브랜드의 접점 확대를 위한 다양한 브랜드 활동을 적극적으로 펼치고 국내 친환경차 시장에서도 리더십을 확고히 할 것"이라고 말했다.

