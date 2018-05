트럼프-김정은, 판문점에서 정말 '햄버거' 먹을까?

미국 대통령 선거전 당시 트럼프 대통령이 맥도널드 햄버거 세트를 먹는 모습(사진= 도널드 트럼프 트위터)

트럼프 대통령이 지난해 11월, 일본 순방 당시 아베신조 일본총리와 오찬자리에서 먹었다는 일본 수제햄버거인 먼치스 햄버거 모습(사진=http://munchs.jp)

[아시아경제 이현우 기자] 북미정상회담 장소로 남북정상회담이 열렸던 판문점이 유력 후보로 떠오르면서 새롭게 집중조명을 받고 있는 음식이 바로 '햄버거'다. 지난 남북정상회담에서 이른바 '국수외교(Noodle Diplomacy)'란 용어까지 유행시킨 옥류관 냉면과 같은 교량역할을 햄버거가 할 수 있을 것이란 기대감 때문이다.여러 음식들 중 유독 햄버거에 초점이 맞춰진 이유는 첫번째로 지난 2016년 6월, 트럼프 대통령이 김 위원장과 햄버거를 먹으면서 핵협상을 하겠다고 한 발언 때문이다. 당시 트럼프 대통령은 "김정은이 미국에 오면 대화시도를 해보겠다"며 "김정은이 미국에 오면 테이블에 앉아 햄버거를 함께 먹으면서 핵협상에 나설 것이고, 핵포기를 유도하는데 성공할 가능성이 최대 20%는 될 것"이라고 호언장담 하기도 했다.당시에는 국민세금으로 국빈만찬을 줄 수 없고, 햄버거 정도만 대접하겠다는 발언으로 굉장히 호전적인 인상을 줬지만, 양 정상이 직접 만날 상황이 가까워지면서 진짜 햄버거 만찬이 이뤄질 가능성도 전망되고 있다. 지난해 11월, 아시아 국가 중 처음으로 일본을 순방한 트럼프 대통령이 아베신조 일본총리와의 오찬 자리에서 일본의 수제 햄버거인 먼치스 버거(Munch's Burger)를 먹었기 때문이다. 해당 햄버거 브랜드는 여전히 이때 대접한 햄버거를 '트럼프 세트'란 이름으로 판매하고 있다.트럼프 대통령은 실제로도 햄버거를 매우 좋아하는 것으로 알려졌다. 지난 미국 대선 중에는 맥도날드에 들러 빅맥 2개와 생선버거 2개를 그 자리에서 해치웠다는 일화도 전해지고, 선거전 당시 이동 중간에 맥도날드 버거세트를 먹는 사진을 트위터에 게재하기도 했다. 백악관에 들어간 이후에도 맥도날드 메뉴 중 쿼터파운드 치즈버거를 먹고 싶어서 백악관 주방에 이를 요구했다가 아예 맥도날드에서 주문해 먹었다는 일화도 전해진다.이러한 개인적 식성과 함께 보통 맥도날드 햄버거로 대표되는 '세계화(Globalization)', 그것을 수반하는 개혁, 개방의 이미지를 끌어올리기 위해 정치적 목적으로 햄버거가 이용될 수도 있다는 분석도 나온다. 미국의 유명 칼럼니스트 토머스 프리드먼은 1999년에 쓴 '렉서스와 올리브 나무(The Lexus and the Olive Tree)'에서 맥도널드 햄버거 브랜드가 침투된 국가는 미국과 전쟁을 하지 않게 된다는 '갈등 예방의 황금 아치 이론(Golden Arches Theory of Conflict Prevention)'을 주장한 바 있다. 이는 맥도널드 햄버거 체인점이 들어선 이후부터 그 나라 사람들은 미국과 전쟁을 원치 않고 오히려 햄버거를 사는 줄이 길어진다는 것.햄버거의 상징성은 세계화 물결에 합류하면서 해당국가가 자유무역 체계 내로 들어간다는 것이며 이를 통해 중산층이 형성되면 전쟁보다 교역에 몰두하는 것이 국부에 더 도움이 되기 때문에 미국과 전쟁을 바라지 않게 된다는 이론이다. 경제발전을 최우선 과제로 내놓은 김 위원장의 발언과 함께 주목되는 부문이다. 이러한 상황들을 종합해볼 때, 북미정상회담에서는 햄버거가 평양냉면의 역할을 대신할 수도 있다는 것이다.