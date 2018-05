[아시아경제 온라인이슈팀] 뷰티 크리에이터 퓨어디가 1일 오후 서울 강남구 셀럽티비 스튜디오에서 진행된 셀럽티비(Celuv.TV)의 뷰티 프로그램 '개취뷰티(개인 취향 뷰티)'에 출연했다.'개취뷰티(개인 취향 뷰티)'는 매주 월요일 오후 5시에 '셀럽티비' 홈페이지를 통해 공개되며 이번 편의 방송 주제는 '하이라이터' 베스트 제품 선택과 '어벤져스: 인피니티 워' 스파이더맨 VS 캡틴아메리카 메이크업이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.