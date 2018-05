'노노(No-老)족' 늘어난다…어버이날 대세 선물은 '회춘형

[아시아경제 심나영 기자]SK플래닛 11번가가 지난 일주일 간(4월24~30일) ‘어버이날’ 기획전 1차 판매 현황을 분석한 결과(결제건수 기준) 50여개의 대표 상품군 중 화장품?뷰티 기기와 같은 ‘회춘형 상품’이 상품권?식사권 등 ‘실속형 선물’보다 2.8배 더 많이 팔렸다고 2일 밝혔다.11번가에 따르면 최근 한 달간(3월31일~4월30일) ‘화장품’ 매출은 전년 동기 대비 15% 늘었다. 특히 ‘탄력크림’(33%), ‘아이크림’(29%), ‘탈모?두피관리제’(27%) 등 주름 및 손상된 피부 재생을 돕는 제품 수요가 크게 증가했다.11번가는 어버이날을 앞두고 마땅한 선물을 준비하지 못했거나 주머니 사정이 빠듯해 보다 실속 있는 가심비(가격대비 심리적인 만족감)형 선물을 찾고 있는 고객들을 위해 오는 8일까지 70여개의 상품을 특가에 선보이는 ‘사랑합니다’ 2차 프로모션을 진행한다.이번 프로모션에서는 피부 결을 정돈하고 화장품 영양 흡수를 돕는 닥터스텍 ‘바나브 UP5-5 in 1 갈바닉 이온 마사지’ 홈뷰티 기기를 18만9000원에 판매한다. 흑염소에 대추?마늘?참당귀 등을 넣어 거부감 없이 마실 수 있는 천호식품 ‘하루활력 흑염소(70ml*30개)’는 3만6750원, 홍데이컴퍼니 ‘오르도 게르마늄 건강팔찌(1+1)’는 6만9000원, 가포넷 ‘가포 굿바디 발마사지기’는 11만6000원, 아모레퍼시픽 ‘아쿠아볼릭 기초 2종 세트’는 7만9200원에 선보인다.특히 건강?화장품?에스테틱?패션잡화?외식 등 9가지 테마 상품 구매 시 사용할 수 있는 15% 할인 쿠폰(1만5000원 이상 구매 시, 최대 7000원 할인)도 제공한다. 구매 수령 후에는 11번가 대표 혜택인 OK캐쉬백 추가 적립도 덤으로 받을 수 있어 오프라인 매장보다 더 저렴하게 구입할 수 있다.

