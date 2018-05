조원진, 문 대통령에게 "미친XX" 파문…과거 막말 뭐 있었나

[아시아경제 황효원 기자] 조원진 대한애국당 대표가 집회 현장에서논란이 불거지자 김조 대표는 2014년 세월호 국정조사 특별위원회에서 당시 야당 의원들이 박근혜 전 대통령을 겨냥해 질문을 퍼붓자 "왜 자꾸 같은 녹취를 가지고 대통령을 공격하냐. 이런 식이면 회의 못한다"고 말했다. 조 대표의 발언에 일부 여야 의원들 사이에서 언쟁이 벌어지자 세월호 유가족들이 "싸울거면 그냥 나가라"고 항의했다. 이에 조 대표는 유가족들에게 삿대질을 하며 "유가족이면 좀 가만히 있어라"고 고성을 질러 논란이 일었다.조 대표는 국회에서도 큰 소리를 이어갔다. 조 대표는 2017년 5월31일 이낙연 국무총리 후보자 국회 인준안 결의 진행중인 본 회의장에 들어와 "정권 잡자마자 날치기하나. 이게 협치냐. 협치 같은 소리하네" 등의 말을 퍼부은 후 휴대폰 카메라를 꺼내들어'날치기 하는 놈들'라며 표결하고 있는 의원들을 촬영하기도 했다.조 대표의 막말 논란은 여기서 그치지 않는다. 조 대표는 2017년 11월 미국 도널드 트럼프 대통령의 국회 연설에 앞서 본 회의장에서 박근혜 전 대통령의 석방을 촉구하는 피켓을 들었다가 국회 경위들에게 퇴장당했다. 피켓에는 '한미동맹 강화','죄 없는박근혜 대통령을 즉각 석방하라'는 문구가 담겼다. 또 트럼프 대통령이 읽을 수 있도록 'Stronger alliance U.S. and Korea', 'Release Innocent President Park'라는 영문도 피켓에 담겨있었다. 경위들이 피켓을 내려달라고 항의하자 조 대표는 "국회법을 가져오라"며 강력 항의하다 결국 경위들에 의해 본회의장 밖으로 끌려나갔다.그는 홍준표 자유한국당 대표에게도 목소리를 높였다. 그는 박근혜 전 대통령의 출당발언과 관련 홍 대표에게 "자기 배신행위이자 대국민 기만행위이다. 책임회피로 시작해 자기부정으로 끝나는 치고 빠지기식의 몰염치한 행태를 보이고 있다"고 지적하며 "박 전 대통령의 1심 선고 결과가 나오기 전에 출당을 거론하는 것 자체가 부적절하다. 아직 재판이 종료되지도 않은 상황에서 무능, 구체제, 실패, 몰락 등의 표현을 쓰는 것은 결코 옳지 않다"며 목소리를 높였다.한편 더불어민주당은 1일 문재인 대통령을 향해 원색적인 비난을 가한 조 대표를 국회 윤리위원회에 제소했다. 박범계 더불어민주당 의원은 28일 조 대표의 '태극기 집회' 욕설 파문에 대해 어제(1일) 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "핵폐기 한마디 없고 200조 약속 운운은 명백히 허위사실이다. 윤리위 제소로 끝날 문제가 아니다. 문재인 대통령에 대한 명예훼손이나 최속 모욕죄는 성립한다. 너무 막가네요"라고 비판했다.

