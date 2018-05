양용은 vs 최진호 "해외파 총출동"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] 양용은(46) vs 최진호(34ㆍ현대제철)한국프로골프(KPGA) 코리안투어에 '해외파'가 총출동했다. 3일 경기도 성남시 남서울골프장(파71ㆍ7051야드)에서 개막하는 2018시즌 2차전 매경오픈(총상금 10억원)이 격전지다. 양용은은 특히 29일 끝난 일본프로골프투어(JGTO) 더크라운스에서 '4타 차 대승'을 일궈내 무려 12년 만에 JGTO 통산 5승째를 수확한 뒤 곧바로 귀국해 '2개 대회 연속 우승'을 노리고 있다.무엇보다 JGTO 시드를 확보했다는 게 의미있다. 오랫동안 미국과 유럽, 일본을 떠돌며 가시밭길을 걸었기 때문이다. 2009년 8월 PGA챔피언십에서 세계랭킹 1위 타이거 우즈(미국)를 격침시켜 파란을 일으켰지만 이후 내리막길을 걸었고, 5년짜리 미국프로골프(PGA)투어 카드는 2014년 만료됐다. 유러피언(EPGA)투어는 2010년 4월 볼보 차이나오픈, 국내 무대는 2010년 10월 한국오픈이 마지막 우승이다.지난해는 코리언투어 3개 대회에서 두 차례 '컷 오프'의 수모를 당했고, KPGA선수권 공동 20위라는 초라한 성적에 그쳤다. 올해는 물론 상황이 달라졌다. 지난해 12월 JGTO 퀄리파잉(Q)스쿨을 통과해 부활의 동력을 마련했고, 당당하게 JGTO 우승자 신분으로 출사표를 던졌다. 양용은은 "스윙 교정이 완성됐다"며 "전성기의 90% 정도는 기량을 회복했다"고 자신감을 표명했다.디펜딩챔프 이상희(26)는 이 대회 최초의 타이틀방어를 꿈꾸고 있다. 2015년 문경준(35)과 2016년 박상현(35ㆍ동아제약) 등 역대 챔프가 우승경쟁에 가세했다. 지난달 DB손해보험프로미오픈에서 생애 첫 우승을 일궈낸 전가람(23)에게는 '개막 2연승'이라는 진기록이 기다리고 있다. 국내파는 이정환(27)과 이형준(26ㆍ웰컴디지털뱅크), 김홍택(25), 서형석(21) 등 '20대 군단'이 기회를 엿보고 있다.

