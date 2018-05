美무역위 "한국산 철강선재 美업계에 피해"…관세율 41.1%

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 미국국제무역위원회(USITC)가 1일(현지시간) 한국산 탄소·합금강 선재(carbon and alloy steel wire rod) 제품이 미국의 철강 업계에 피해를 주고 있다고 최종 판정했다.이로써 포스코를 비롯한 우리나라 철강업체들이 미국에 수출하는 탄소강 선재와 합금강 선재 제품에 41.1%의 반덤핑 관세가 부과된다.미 상무부는 지난 3월20일 한국 등 5개국의 대미 탄소·합금 강선재 수출이 공정무역 관행을 위반해 미국 경제에 피해를 미치고 있다고 결정, 이를 무역위에 통보한 바 있다.상무부는 당시 한국의 포스코가 수출하는 탄소및 합금강 선재 제품에 대해 41.1%의 반덤핑 관세를 부과했다.한편 지난 2016년 기준 한국산 탄소·합금 강선재의 대미 수출액은 4560만달러로 집계됐다.무역위의 이 같은 조치는 전날 도널드 트럼프 대통령이 한국산 철강 제품에 대해 고율의 추가 관세를 부과하는 무역확장법 232조 시행을 면제하기로 최종 승인한 지 하루 만에 나온 것이다.업계에서는 미국 정부가 이처럼 개별 판정을 통해 철강 제품에 반덤핑 관세를 부과하는 것이 무역확장법 232조의 철강 제품 적용을 둘러싼 협상 자체를 무의미하게 만든다는 불만이 나오고 있다.우리 철강업체들은 과거 사례에 따라 미 당국을 상대로 재심을 요청할 것으로 보인다.

