독거어르신 고독사 등 문제해결 위해 IoT기술 도입

[아시아경제 박종일 기자] 4차 산업혁명 시대의 도래와 함께 스마트한 행정의 필요성이 대두되고 있다.종로구(구청장 권한대행 김강윤)는 지난 4월부터 최근 화제가 되고 있는 IoT기술을 도입해 ‘2018 독거어르신 안전·건강관리 솔루션 사업’을 추진하는 중이다.IoT(Internet of Things, 사물인터넷)란 우리 주변의 온갖 사물에 다양한 센서를 넣어 정보를 수집, 제어하거나 관리할 수 있도록 인터넷으로 연결돼 있는 시스템을 의미한다.이 사업은 홀로 거주하는 어르신들의 안전 및 건강 확인을 위해 가정 내 기기를 설치하고 온도, 습도, 움직임 등 일일데이터를 DB관리자에게 실시간 전송하는 순으로 진행한다.이어 모니터링을 실시, 이상 징후가 의심되는 경우 생활관리사에게 즉시 연락해 119 연계 및 긴급조치에 들어간다.지원 대상 1순위는 최중증 취약 독거어르신 가구(돌봄기본서비스 대상 및 질병보유자), 2순위는 사랑의 안심폰 대상자 중 안전건강 취약 독거어르신, 3순위는 사각지대 독거어르신 및 초고령자 등의 필요어르신이다.구 관계자는 “첨단 IoT기술을 활용해 어르신 고독사, 안전 문제 등을 해결하고자 한다.”며 “기기를 수시로 모니터링하고 지속적으로 점검을 해 어르신들의 안전 관리를 위해 최선을 다하겠다. 아울러 어르신 생활관리사를 대상으로 심도 있는 교육을 진행해 사업효과를 극대화시킬 예정”이라고 전했다.구는 이 사업 원활한 진행을 위해 지난달 17일 IoT사업 업체 설명회를 종로노인종합복지관에서 개최했다. 구청 관계자 및 독거노인생활관리사 등이 참여한 가운데 각 가정에 설치할 업체별 기기의 장단점 및 가격, 모니터링 능력 등을 평가했으며 현장실무자의 의견을 반영, 업체를 최종 선정했다.

