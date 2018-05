그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들의 영상에 이목이 쏠리고 있다.1일 방탄소년단의 공식 트위터 계정에는 ‘방탄소년단 춤추기 전 몸풀기’라는 글과 함께 영상이 게재됐다.해당 영상에는 방탄소년단 멤버들이 TV 영상을 보면서 새천년건강체조를 따라 하는 모습이 담겼다. 국악에 맞춰 체조 동작을 따라하던 두 사람은 웃음을 터뜨리기도 해 팬들의 눈길을 끌었다.이를 본 네티즌들은 “몸푸는 태형이랑 진!”, “너무 귀여워 죽음! 사랑스럽다”, “신났어!”, “몸풀기마저 유쾌한 BTS”, “이 모든건 우연이 아니니깐!”, “너무 귀여워요! 방탄 파이팅” 등의 다양한 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 오는 18일 세 번째 정규앨범 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’ 발매를 앞두고 현재 컴백을 준비 중이다.

