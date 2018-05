목포자연사박물관과 목포어린이바다과학관이 어린이날 연휴가 시작되는 오는 5일부터 3일 동안 다채로운 체험 프로그램과 공연을 펼친다.

[아시아경제 호남취재본부 김기운 기자]목포자연사박물관은 앵무새 체험 공연, 전시관 속으로 Go! Go!, 소장품 크로키 버스킹, 우쿨렐레 버스킹, 캐리커쳐 그리기 등을 진행한다.‘전시관 속으로 Go! Go!’는 단일 화석으로는 유일한 국가지정문화재인 ‘육식공룡둥지화석’ 전시관 속으로 직접 들어가 체험하는 프로그램이며 ‘소장품 크로키 버스킹’은 소장품의 특징을 포착해 빠르게 그리는 프로그램이다.삼학도에 위치한 목포어린이바다과학관에서는 특별전시인 ‘세계의 잠수함 우표 사진전’을 비롯해 정답을 찾아라!, 네모선장 팡팡쇼, 피터팬 버블쇼 등 다양한 공연이 열린다.어린이는 어린이날 당일 목포자연사박물관과 목포어린이바다과학관 모두 무료입장할 수 있다.