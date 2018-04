라인건설, 입주민과 '피크닉 페스티벌' 진행

[아시아경제 배경환 기자]지난 29일 진행된 이번 행사에는 EG the 1 입주민을 비롯해 인근 아산, 천안, 평택 지역 주민들까지 총 5000여명이 몰리며 성황을 이뤘다.오전 10시부터 시작된 어린이 사생대회를 비롯해 총 10가족이 최종 경쟁을 펼친 가족 사랑 노래자랑대회와 가수 홍진영, 소찬휘, 변진섭 등이 출연한 대전 MBC 뮤직페스티벌 공개방송 등이 풍성하게 펼쳐졌다. 이밖에도 푸드트럭, 미니 가족놀이 공원, 네일아트, 캘리그래피 가훈 써주기 등 다양한 체험 행사가 운영됐다.라인건설 관계자는 "아산테크노밸리 유일의 대규모 브랜드 타운인 EG the 1의 위상을 높이고 입주민을 비롯한 인근 지역민들에게 고마움을 전하고자 마련한 축제"라며 "이번을 계기로 향후에도 주민들과 함께하는 다양한 행사를 선보일 계획"이라고 말했다.

라인건설이 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 중앙공원에서 'EG the 1(이지더원)과 함께하는 2018 아산테크노밸리 가족 피크닉 페스티벌'을 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.