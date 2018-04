여자친구, 30일 신곡 ‘밤’ 음원 공개…소원 “초심으로 돌아가 열심히 활동하겠다”

그룹 여자친구가 30일 오후 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 열린 여섯번째 미니 앨범 '타임 포 더 문 나이트'(Time for the moon night) 쇼케이스에서 신곡 무대를 선보이고 있다. /사진= 연합뉴스

같은 날 오후 4시 서울 광진구 광장동 예스24 라이브 홀에서 열린 여자친구의 앨범 발매 기념 쇼케이스에서 리더 소원은 한 매체를 통해 “데뷔 후 가장 긴 휴식기를 가졌다”며 “초심으로 돌아가 열심히 활동하겠다”고 복귀 소감을 전했다.

30일 그룹 여자친구가 여섯 번째 미니앨범을 공개해 이목이 쏠리고 있다.이날 오후 6시 여자친구의 여섯 번째 미니앨범 ‘타임 포 더 문나이트(TIME FOR THE MOON NIGHT)’의 타이틀곡 ‘밤’의 음원 및 뮤직비디오가 각종 음원사이트 및 동영상 사이트 유튜브 등을 통해 공개됐다.한편 소원, 예린, 은하, 유주, 신비, 엄지 등 여섯 명의 멤버로 구성된 여자친구는 지난 2015년 1월 첫 미니앨범 ‘Season Of Glass’로 데뷔했다.