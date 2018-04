블록체인 융합 전국 첫 농수산 생산·유통모델 개발

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도가 4차 산업혁명시대 변혁을 주도할 블록체인 기술을 농수산업에 융합해, 전국 최초로 생산·유통의 최적화 모델을 개발한다.전남도는 ‘블록체인 기반의 농수산물 생산·유통 최적화 모델 개발’ 사업이 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘I-Korea 4.0 국가디지털 전환 공모사업’에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.‘국가디지털 전환 공모사업’은 4차 산업혁명의 핵심인 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·블록체인 등 디지털 혁신기술을 국민사회 각 분야에 적용하기 위해 공공기관을 대상으로 추진하는 시범사업이다. 자유 공모과제로 추진한 결과 전라남도와 행정안전부, 서울시, 3개 기관이 선정됐다.전남도의 ‘농수산물 생산·유통 최적화 모델’은 다양한 산업 분야에서 데이터의 안전성과 거래 효율성을 높일 수 있는 블록체인 신기술을 농수산물 유통·거래 분야에 적용하는 것이다.사업이 완료되면 ▲농어업인과 가공업체, 판매자, 소비자를 포함하는 생산·유통·거래 과정의 실시간 추적 모니터링 ▲참여주체 간 모바일 협업 ▲친환경 인증정보 연계·보증 ▲안전거래 기반 생산자와 최종 소비자 간 일대일(Peer To Peer) 스마트 직거래 등 다양한 서비스가 가능해진다.전남도는 연말까지 구체적인 서비스 실현을 위한 마스터플랜 및 설계, 세부 사업계획 수립을 위해 2억 원 규모의 컨설팅 용역을 실시하고, 2019년부터 시스템 구축, 운영체계 확립 등을 진행할 예정이다.문형석 전남도 정보화담당관은 “농수산물 생산·유통 최적화 모델은 전남의 최대 강점인 친환경 농수산물의 신뢰성과 공정유통을 실현하고, 소비자에게는 안전하고 깨끗한 먹거리를 제공하며, 농어업인에게는 소득 증대에 도움이 되는 서비스가 될 것”이라면서 “앞으로도 4차 산업혁명 신기술을 도정 발전과 도민생활 편의를 위한 다양한 분야에 융합해나갈 계획”이라고 말했다.블록체인 기술은 기존 중앙집중형 서버에 모든 데이터를 보관하던 것에 반해, 사슬처럼 엮인 형태의 데이터를 참여자에게 모두 공개·대조함으로써 사실상 위변조가 불가능한 분산화된 시스템을 구현하는 기술이다. 데이터의 신뢰성이 생명인 유통·거래·금융 등 분야에 많이 활용되고 있다.

