Á¶¸í±Õ "ÀÌ¹ø ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã, ±â´ë¸¦ ¶Ù¾î ³Ñ´Â °á°ú"

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¼º±âÈ£ ±âÀÚ] Á¶¸í±Õ ÅëÀÏºÎ Àå°üÀº 30ÀÏ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã°ú °ü·Ã "ÀÌ¹ø °á°ú´Â Á¦°¡ Çß´ø °æÇè°ú ±â´ë¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ¶Ù¾î³Ñ´Â °á°ú"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¶ Àå°üÀº ÀÌ³¯ ±¹È¸Åˆ Ã£¾Æ Ãß¹Ì¾Ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥¿¡°Ô °á°ú¸¦ º¸°í ÇÏ´Â ÀÚ¸®¿¡¼ "µÎ ºÐ Á¤»óÀÌ ºñÇÙÈ¸¦ Ç®¾î³ª°¡°í ÀüÀïÀÌ ¾ø´Â ÇÑ¹Ýµµ¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù´Â °ÇÑ ÀÇÁö¸¦ °®°í ÀÖ¾î¼ ÁÁÀº °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù"¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
±×´Â¾î "Áß¿äÇÑ °ÍÀº ÇÕÀÇ»çÇ×µéÀ» Â÷Áú¾øÀÌ ¼Óµµ°¨ ÀÖ°Ô ÀÌÇàÇØ³ª°¡´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "°ü°èºÎÃ³ ÇùÀÇ´Â ¹°·Ð ´ç°úµµ, ±¹È¸¿Íµµ, ±¹Á¦»çÈ¸¿Íµµ ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÀÇÇØ Â÷Áú¾øÀÌ ÀÌÇàÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
Ãß ´ëÇ¥´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ "ÀÌÁ¦ °¨µ¿¿¡ ¸Ó¹°Áö ¾Ê°í ÁøÂ¥ ÆòÈ°¡ ¿À°Ô ÇØ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "±º»çÀû ±äÀå»óÅÂ¸¦ ¿ÏÈÇÏ°í 10¡¤4 ¼±¾ð¿¡¼ Çß´ø ÇÕÀÇµµ Àû±Ø ÃßÁøÇØ¾ß ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â "ÆòÈ¿¡´Â ¿©¾ß°¡ ¾ø°í, Áøº¸¿Í º¸¼ö°¡ ¾ø´Ù"¸ç "¾ß´çÀÌ¶ó°í °ø¼¼¸¸ °è¼ÓÇÒ °Ô ¾Æ´Ï¶ó, ÆòÈ¿Í ÅëÀÏÀ» ÀÌ·ï³½ µ¶ÀÏÃ³·³ ¿ì¸®µµ ¿©¾ß °¡¸®Áö ¸»°í ÇÙÀÌ ¾ø´Â ÇÑ¹Ýµµ ¸¸µé±â¿¡ ÈûÀ» ÇÕÄ¡±æ ±â´ëÇÑ´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¼º±âÈ£ ±âÀÚ kihoyeyo@asiae.co.kr