한달만 100억 돌파…"한국이 잘하는 게임·엔터 담아 고수익 거둔다"

"4차산업혁명 펀드 많잖아요. 저희는 게임·엔터주를 집중적으로 담습니다. 우리나라 기업이 세계시장을 이끄는 산업에 속한 기업에 투자하면 장기 수익을 극대화할 수 있습니다."개념조차 낯선 4차산업혁명에 경쟁사보다 늦게 발을 디딘 액티브펀드 운용역의 자신감은 넘쳤다. 지난달 말 '한화코리아레전드4차산업혁명펀드'를 출시한 이준혁 한화자산운용 에쿼티사업본부 밸류운용팀장(48)은 인터뷰 내내 미소를 보이며 업계 선두 추격을 자신했다.금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이 펀드는 지난달 말 출시돼 순자산 111억원을 기록했다. 최근 1주일 수익률 -0.16%를 기록했는데, 다른 펀드 13개의 평균 수익률 -2.11%보다 선방했다.이 팀장은 "100억원은 판매처와 미디어로부터 평가받는 최소한의 액수"라며 "본격적으로 회사의 운용ㆍ마케팅 역량을 투입하기 시작하면 더 많은 자금을 유입할 수 있을 것"이라고 말했다.이 팀장이 제시한 '한화'의 4차산업 투자 정체성은 '콘텐츠'다. 경쟁이 치열한 IT 분야의 신기술·신제품에 어설프게 투자하기보다 생활의 변화를 이끄는 '메가 트렌드'에 집중하는 것이 포인트다. 그는 앞으로 무인화 추세가 이어지면 사람들의 관심이 각각의 기술보다는 변해가는 라이프 스타일에 초점을 맞춘 서비스로 향할 것으로 봤다.그는 '메가 트렌드'에 부합하고, 세계 시장에서 존재감도 뽐내고 있는 게임과 엔터테인먼트 기업을 눈여겨보고 있다. 중국에서 인기를 끌고 있는 '리그 오브 레전드(LOL)' 세계 챔피언 이상혁, 미국에서 공전의 히트를 기록 중인 방탄소년단(BTS) 등이 활약 중인 콘텐츠 산업이 그가 생각하는 4차산업혁명의 미래다.이 팀장은 "독일과 일본에서 히트 치고 있는 스마트팩토리 관련 한국 주식을 찾아 수익률을 뽑는 전략은 성공 가능성이 크지 않다"며 "게임과 엔터테인먼트 등 산업의 잠재력도 크고 한국 기업도 활약하고 있는 업종에 투자하는 것이 우리의 전략"이라고 말했다.그는 기업 실적만큼 경영진의 역량에도 주목한다고 밝혔다. 누구도 피하기 어려운 세계적인 위기에서도 사업 다변화를 통해 살아남은 삼성전자를 예로 들었다. D램에서 휴대폰, 액정표시장치(LCD), 스마트폰 등 새로운 제품군에 투자하며 위기에서 벗어난 것은 단순히 기술 개발 능력이 뛰어나서가 아니라, 우수한 경영진이 많았기 때문에 가능했다는 시각이다.이 팀장은 "나도 밸류운용팀장이긴 하지만 가치 투자는 단순히 기업의 가치 대비 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 낮은 종목을 사들이는 것이 아니라 부를 꾸준히 늘릴 힘을 갖춘 기업을 포착하는 것으로 본다"며 "힘의 근원은 우수한 경영진에 있는데, 부진에 빠진 뒤 와르르 무너졌던 안드리 세브첸코 같은 리더보다는 크리스티아누 호날두나 리오넬 메시 같이 꾸준한 경영진을 갖춘 기업을 파악하는 것이 중요하다"고 설명했다.안드리 세브첸코는 이탈리아 AC밀란에서 활약하며 '무결점 스트라이커'라 불렸지만 잉글랜드 첼시로 이적한 뒤 '무장점 스트라이커'라 빈축을 샀던 우크라이나의 공격수다.그는 가치투자자이면서도 '절대 수익률'을 추구하는 것이 자신의 특이한 점이라고 말했다. 아무리 장기투자를 한다고 해도 현재 수익률이 마이너스를 기록해서는 안 된다는 것이 그의 철학이다. 사회생활 초기 보험회사 코리안리에 다니면서 어떤 상황에서도 플러스 수익을 내야 한다는 철학을 정립했다.이 팀장은 "1996년에 맡은 첫 보직이 선물 시장 투자였는데 국내에서 선물 시장이 처음 열린 시기였다"며 "선배들도 단타 매매를 하면서 손실이 나는대로 손절매(손해를 무릅쓰고 매도함)를 하는 상황인데, 변동성이 큰 선물 시장 신입 사원 역할에 적응하기가 굉장히 힘들었다"고 털어놨다.'너 자신을 알라'. 이 팀장이 개인투자자에 제시하는 투자 비결이다. 그는 종목 투자를 잘하는 개인투자자에게 굳이 펀드 가입을 권하지 않는다. 투자 경험을 쌓으면서 적중률이 높은 종목이나 업종, 상품 유형을 정확히 알고 이에 집중 투자하라고 강조했다.이 팀장은 "내가 파는 종목을 워런 버핏이 사고 있을 수 있다"며 "그런 사람들과 싸워 이기려면 자신의 강점을 하루라도 빨리 찾아 승부를 보려는 태도가 필요하다"고 말했다.

