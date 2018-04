故 황찬호/사진=황찬호 인스타그램

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

배우 황찬호의 사망 소식에 동료 배우의 추모가 이어지고 있다.29일 황찬호의 소속사 마라톤엔터테인먼트 측은 “황찬호가 지난 26일 새벽 심장마비로 세상을 떠났다. 장례식은 서울성모병원에서 치렀고 지난 28일 발인이 진행됐다”고 밝혔다.황찬호의 사망에 동료 배우들은 애도의 뜻을 전했다.배우 박기호는 지난 28일 자신의 인스타그램에 “형 고생 많았어. 동네에서는 좋은 형, 회사에서는 좋은 선배이자 연기 선생님이었고, 내가 실수하면 혼도 내고 힘들어하면 위로도 해주고.. 항상 웃어주면서 너무 고마웠어... 나한테 형은 진짜 멋진 배우였어! 형 정말 고생 많았고 편히 쉬어...”라며 황찬호에 대한 고마움과 함께 추모의 뜻을 전했다.배우 강서준도 역시 이날 자신의 인스타그램에 “연기를 사랑하는, 특히 체홉을 좋아하는, 러시아 연극의 전문가”라며 “누구보다 유쾌한, 내 기억의 시작부터 지금까지 함께 한, 내 삶의 일부인 너를 보낸다. 사랑하는 내 친구 배우 황찬호. 고생 많았다. 하늘나라에서 푹 쉬어. 곧 다시 만나자. 안녕. Good bye my friend. See you again!”이라고 친구였던 황찬호의 명복을 빌었다.