‘무한도전’ 이후 박명수가 ‘조식포함 아파트’로 복귀해 화제다. 이와 함께 방송인 박명수와 아내 한수민 씨의 일상도 네티즌의 이목을 끌고 있다.최근 박명수는 자신의 인스타그램에 “would you like some copy?”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 박명수-한수민 부부는 커피숍을 배경으로 다정하게 얼굴을 맞대고 카메라를 응시하고 있다.한편 박명수가 출연한 EBS 예능 프로그램 ‘조식포함 아파트’가 29일 첫 방송됐다. 이날 즉석요리 대결에서 박명수는 떡볶이를 선보였다. 특히 박명수는 과거 ‘명수네 떡볶이’ 음원을 발표한 바 있어 눈길을 끌었다.