[아시아경제 정동훈 기자] 한국디자인진흥원은 윤주현 서울대 디자인학부 교수가 제16대 원장에 취임했다고 밝혔다. 한국디자인진흥원은 산업통상자원부 산하 기관으로 디자인 관련 지원 사업을 펼치고 있다.윤 신임 원장은 인터렉션디자인과 UX(사용자경험)디자인 분야 전문가다. 한국과학기술원(KAIST) 산업디자인학과에서 학사와 석·박사 학위를 받았다. 대우전자 시스템산업부와 뉴욕 타임(Time Inc) 디자이너를 거쳤으며 디자인회사를 운영기도 했다.

