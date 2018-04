"댕댕이들아~함께 놀자"...'반려동물 페스티벌'!

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김기동)가 반려동물 가족 및 구민이 함께하는 ‘반려동물 페스티벌’을 개최한다.광진구, 서울시 광진구 수의사회, (사)유기견없는도시가 공동으로 주관하는 행사는 반려동물에 대한 다양한 정보를 제공해 동물 문화의식을 높이고 올바른 반려동물 문화를 조성하기 위해 마련됐다.행사는 4일 오전 11시부터 오후 4시까지 7호선 어린이대공원역 5번 출구 앞 광진광장에서 추진, 인근 어린이대공원에서 열리는 제7회 서울동화축제와 연계해 진행한다.우선 반려동물들의 장애물 경주, 프리스타일 등 평소 즐겨보지 못한‘반려동물 독 스포츠 쇼’가 반려동물 축제 부스 내 놀이터에서 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시30분 3회 펼쳐진다.행사장 한쪽에는‘반려견과 친해지기’라는 주제로 ‘돈독(Dont Touch My Dog)한 사이’즉 타인의 반려견을 만났을 때 취해야할 에티켓을 배워보는 부스가 마련된다.또 반려견과 친해지기 부스에서는 남녀노소 모두 즐길 수 있도록 교육된 강아지에게 원반을 던져 물어오는‘독 스포츠 체험’도 진행한다.반려동물을 키우면서 꼭 필요한 에티켓인 펫티켓 교육을 배우고 싶다면 ‘리드줄 만들기’에 참여해보자. 직접 리드줄을 만들면서 목줄에 대한 필요성을 배우고 본인이 만든 리드줄은 가져갈 수 있다.반려동물 산책 에티켓 의식을 높이기 위해 배변을 보고 난 후 뿌리는 EM 용액만들기, 반려견 배변 치우기 서명 운동 등 재미난 체험을 통해 펫티켓 캠페인을 펼친다.아울러 반려동물에게 털 깎이 등 간단한 미용서비스와 건강 상담 및 검진을 받아볼 수 있다.이외도 예방접종, 중성화 수술, 동물등록제 안내 등 반려동물 관련 상식과 동물보호법, 유기견 입양에 대해서도 적극 홍보할 예정이다.김기동 광진구청장은“서울동화축제와 연계해서 진행되는 이번 행사를 통해 반려동물에 대한 사회적 책임과 생명의 존엄성을 되새겨보는 계기가 돼 성숙한 반려동물 문화가 정착되길 바란다”고 말했다.

