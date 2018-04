방탄소년단 '쩔어' MV 유튜브 3억 뷰 돌파

[아시아경제 이종길 기자]방탄소년단의 뮤직비디오 '쩔어'가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다. 29일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이들이 2015년에 발표한 미니앨범 '화양연화 파트.1' 수록곡 '쩔어'의 뮤직비디오는 이날 오후 3시께 유튜브 조회 수 3억 건을 넘었다. 방탄소년단은 'DNA'와 '불타오르네'의 뮤직비디오로도 3억 뷰 이상을 기록한 바 있다. '피 땀 눈물'과 '낫 투데이(Not Today)', '세이브 미(Save ME)', '마이크 드롭(MIC Drop)' 리믹스, '상남자' 등의 뮤직비디오가 2억 뷰를 넘는 등 승승장구하고 있다. 쩔어는 일렉트로닉 힙합 사운드 곡이다. 밤낮없이 음악에 매진하는 멤버들의 자전적인 이야기를 담았다. 방탄소년단은 다음 달 18일 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)'를 발표한다. 이틀 뒤인 20일에는 미국 라스베이거스에서 하는 '2018 빌보드 뮤직 어워즈'에서 컴백 무대를 가진다.

