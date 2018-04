[아시아경제 심나영 기자]EBA 아이스크림 브랜드명은 ‘Everything But Artificial’의 이니셜로 인공첨가물을 넣지 않았다는 의미이며 합성보존료?착색제?유화제 등 인공 첨가물을 일절 배제했다. 그리고 안전하고 건강한 먹거리를 찾는 소비자들에게 신뢰를 받기 위해, 아이스크림 원재료 100%를 매장에서 모두 공개한다.이에 고객은 매장 현장에서70여 개의 레서피 하에 자연 그대로의 원재료 배합으로 만들어지는 과정을 직접 보고 맛볼 수 있는 ‘아이스크림 공방’을 만나볼 수 있다.EBA 아이스크림의 대표적인 맛은 마다가스카르 바닐라, 우도땅콩, 대추야자 등이며, 가격은 1컵에 4900원이다.

압구정동에 위치한 갤러리아명품관 식품관 고메이494에서는 ‘비밀이 없는 건강한 아이스크림’이라는 콘셉트의 ‘EBA(Everything But Artificial)’ 아이스크림 매장을 신규 오픈했다고 밝혔다.