한국잡월드, 개관 6주년 기념 특별행사 개최

[아시아경제 이창환 기자]이번 행사는 개관기념일인 다음달 15일 당일을 포함해 5월 한 달 동안 다양한 방법으로 참여할 수 있다.먼저 5월 중 3의 배수의 개수만큼 체험을 하는 어린이와 청소년들은 각종 선물을 받을 수 있다.어린이체험관과 청소년체험관을 체험할 때마다 체험 인증 도장을 받고, 도장 개수가 3의 배수에 도달할 때마다 조이(어린이체험관에서 사용할 수 있는 화폐), 기념품, 기프티콘 등을 증정한다.또한 12일~15일에 체험을 진행하는 고객은 '숫자 6을 뽑아라' 이벤트에 참여해 뽑기 기계에서 숫자 6이 적힌 공을 뽑고 선물을 받을 수도 있다.13일에는 6주년 기념 공연과 강연도 펼쳐진다.지난 6년간 한국잡월드 '꿈의 무대' 출연자 중 관객들의 큰 호응을 받은 출연자들이 다시 한 번 출연해 '꿈의 무대 The Master'를 꾸민다.'틈만 나면 딴 생각'의 저자이자 유명 카피라이터 정철 대표는 6주년 특별 강연을 맡아 카피라이터의 세계에 대해 이야기할 예정이다.온라인을 통해 이벤트에 참여할 수도 있다. 각 체험관에 비치된 포토프레임을 이용해 체험 중인 모습을 사진에 담고 개인 SNS에 올리면 당첨자를 선정해 선물을 증정한다.개관기념일이자 스승의 날인 15일에는 스승의 은혜에 감사하며 인솔 선생님들에게 카네이션을 달아드리는 행사도 진행한다.6주년 기념행사에 대한 보다 자세한 내용은 한국잡월드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

