다가오는 '스마트 글래스' 시대…기업보안이 위험하다

VSP글로벌이 지난 2월 출시한 스마트 글래스 '레벨(Level)'. 자기 센서, 가속도 센서, 자이로스코프로 움직임을 추적하며, 이렇게 얻은 정보를 바탕으로 앱을 이용해 이동거리, 걸음 수, 소모 칼로리 등 이용자의 상태를 파악할 수 있게 한다.

인텔의 스마트 글래스 '번트 글래스(Vaunt Glass)'. 외형상 일반 안경과 다를 바 없으며, 저전력 레이저 기술을 이용해 시각 정보를 착용자의 오른쪽 망막 뒤에 직접 투사한다.



번트를 쓰면 아이콘과 빨간색 텍스트가 보이지만, 이는 시선을 아래로 향했을 때만 그러하며, 보통의 경우 디스플레이 요소는 보이지 않기 때문에 보행 시 길안내나 스마트폰 알림 등 간단한 정보를 제공하는데 적합할 것으로 예상된다.

초기 스마트글래스는 크고 무거우며 실제 안경과 외형상 차이도 많이 났지만, 최근에는 점차 실제 안경과 동일해지고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

스마트 글래스는 포스트 스마트폰의 주요 후보 중 하나다. 초기의 크고 무겁고 불편한 형태에서 벗어나, 점점 실제 일반인들이 착용하는 보통 안경과 유사해지고 있다. 안경과 똑같지만, 녹음·촬영·위치정보 파악 등이 가능한 각종 센서가 달려있다.문제는 기업의 보안이다. 기업 입장에서는 파악되지 않은 센서들이 사내에 대거 유입되는 것은 상당한 위험이다. 사내 비밀이 쉽게 노출될 수 있다. 또 스마트 글래스가 해킹당하면 의도치 않은 문제가 벌어질 수 있다. 실수로 녹음을 하거나 촬영을 할 수도 있고, 이런 문제는 직원들 간의 다툼이나 소비자 분쟁을 일으킬 위험도 있다.스마트 글래스가 미래의 핵심 디바이스로 떠오르니만큼, 이에 대비한 보안 정책을 준비해야 한다는 목소리가 나온다.29일 정보통신기술진흥센터(IITP)는 "스마트폰이 일상적인 생활기기가 되면서 기업들이 'BYOD'를 위한 정책을 마련해야 했던 것처럼, 이제 기업들은 'BYOG' 정책을 마련해야 할 필요가 있다"고 최근 발간한 보고서를 통해 밝혔다.BYOD란 개인이 소유한 스마트 기기를 직장에 가져와 업무에 사용하도록 허용하는 것을 말한다. 'Bring Your Own Device'의 약자다. BYOG는 Bring Your Own Glass로, 스마트글래스를 업무에 활용토록 하는 정책이다.다만 BYOG는 BYOD에 비해 훨씬 까다로울 것이라고 IITP는 보고 있다. 시력을 보조한다는 안경이라는 특성 때문이다. 단순히 보안을 이유로 스마트글래스 착용을 금지할 경우, 교정 시력이 필요한 직원의 업무를 근본적으로 차단하는 꼴이 될 수 있다.보안시설에 들어가거나 기밀회의 등에 참석할 경우, 스마트폰이라면 별도 장소에 보관하거나 카메라·마이크에 봉인 테이프를 붙이면 된다. 반면 스마트글래스는 이런 방법을 적용하기도 어렵다.안경이라는 특성 외에도, 스마트폰처럼 운영체제가 단순화되지 않을 가능성이 높아 기술 관리상의 어려움도 적지 않을 것으로 예상된다.IITP는"스마트글래스 시장이 본격 형성 전이기에 이러한 문제에 대한 해답은 아직 없으며, 어쩌면 고민이 필요없을 수도 있다"면서도 "새로운 기술의 등장 시기에 앞선 경쟁력을 보유하기 위한 고민의 시작은 느린 것보다 빠른 것이 좋다"고 말했다.한편 스마트글래스 시장의 미래는 아마존과 애플이 주도할 것으로 전망됐다. 영국 일간지 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 아마존은 신제품으로 '골전도 안경'을 준비 중이다. 골전도 기능과 초소형 스피커를 탑재했는데, 이 안경을 쓰고 인공지능(AI) 비서 알렉사(Alexa)에게 명령하면 별도 스피커나 이어폰 없이도 답변을 들을 수 있다.아마존의 스마트 글래스 시장 진출 전망은, 구글 글래스를 개발한 바박 파비즈 교수가 아마존에서 일하고 있다는 루머가 나온 이후로 계속되고 있다.스마트폰 시대를 지배한 애플은, 스마트 글래스 시대도 지배할 것으로 예상되고 있다. 애플은 스마트 글래스 관련 특허를 다수 보유하고 있으며, 수 백명의 엔지니어가 연구개발 중인 것으로 알려졌다.일부 전문가들은 또 애플의 스마트폰 '아이폰X'를 스마트 글래스로의 전환기용 제품으로 평가하기도 한다. 이 제품은 특수 하드웨어를 이용해 폰과 이용자 얼굴의 모든 지점 사이를 세밀하게 측정한다. 특별 기능인 '애니모니콘'과 '애플 클립2.0'를 제공하는 기술적 기반이다. 이런 기능과 기술이 개선되면 스마트 글래스에 보다 완벽하게 적용될 것이라고 전문가들은 보고 있다.