슬리피는 28일 자신의 인스타그램에이같은 게시물을 본 네티즌들 또한 게시물에 "R.I.P(Rest In Peace)", "삼가 고인의 명복을 빕니다", "마음이 아프네요" 등의 댓글을 남기며 고인에 대한 애도의 뜻을 밝혔다.한편 이날 TS엔터테인먼트는 김태송 대표가 27일 별세했다고 밝혔다. 고인의 빈소는 서울 중구 국립중앙의료원 장례식장 207호에 마련됐으며 발인은 오는 30일 오전 5시에 엄수된다.

