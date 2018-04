'음악중심' 트와이스, 'What is love?'로 1위…9관왕 달성

28일 방송된 MBC 음악 프로그램 '쇼! 음악중심'(이하 '음악중심')에서는 그룹 빅뱅, 위너, 트와이스가 각각 '꽃 길', '에브리데이(EVERYDAY)', '왓 이즈 러브?(What is love?)'로 4월 넷째 주 1위 후보에 올랐다.이날 순위 발표 결과 트와이스가 1위 트로피를 차지했다. 이로써 트와이스의 '왓 이브 러브?'는 음악방송 9관왕을 달성하게 됐다.1위 발표 이후 트와이스 멤버 모모는 "오늘도 1위하게 해주신 원스 감사드리고 JYP 감사드립니다. 스태프 언니 오빠들 감사합니다. 앞으로도 열심히 하겠습니다"라고 소감을 밝혔다.한편 이날 '음악중심'에는 트와이스 멤버 다현이 건강상의 이유로 불참했다. 트와이스 소속사 JYP 엔터테인먼트 측은 이날 트와이스 공식 팬즈를 통해 이같은 사실을 전하며 "아티스트 건강을 위해 조치 및 휴식이 필요한 것으로 판단해 불참을 결정하게 됐다. 해당 스케줄을 기대하고 계셨을 팬 여러분들께 갑작스럽게 불참 소식을 전하게 된 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.

